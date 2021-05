Cum a ajuns Fulgy să spună că se însoară, de fapt. Adevărul despre noua lui iubită

Adevărul despre noua iubită a lui Fulgy. Bat clopotele pentru fiul Vioricăi de la Clejani? Ce a declarat artistul despre nuntă și când are de gând să facă pasul cel mare alături de femeia care i-a furat inima. A făcut anunțul în fața tuturor fanilor săi.

Veste mare în showbizul românesc. Fiul Clejanilor se pregătește să-și pună pirostriile. Fulgy este îndrăgostit până peste cap de o frumoasă brunetă, despre care s-ar părea că este convins că este femeia visurilor sale. Cine este noua iubită a lui Fulgy de la Clejani, se întreabă toți internauții.

Ideea mariajului a fost a fratelui Margheritei. Fulgy a lansat o provocare pe TikTok, artistul fiind decis să se însoare cu frumoasa lui iubită dacă un anumit videoclip strânge cinci milioane de aprecieri.

Azi ne-am cunoscut, la prima vedere ne-am înțeles foarte bine și am decis amândoi să începem un drum în viață, să fim împreună, să avem o relație de prietenie și sper să fie totul ok și frumos”, a declarat fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.

Pur și simplu, am început să îmi arăt viața mea și am zis că dacă strâng la videoclipul ală de pe TikTok 5 milioane de inimioare, mă însor cu ea. Jur! Sincer, e un challenge în primul rând și în al doilea rând ce să vă spun despre ea, este o fată super de treabă, super drăguță, la locul ei. Dacă ar fi să o arăt și să spun mai multe, cu siguranță o veți vedea în vlog-urile ce urmează, la mine, pe Youtube.

Fulgy a vorbit, la emisiunea Xtra Night Show, despre problemele sale cu substanțele interzise. Fiul Clejanilor a mărturisit că a fost internat la dezintoxicare acum patru ani, la un centru specializat din Spania.

„Este o știre care vehiculează că eu am fost la un centru de dezintoxicare. Adică spitalul 9, de nebuni, unde te leagă, te bagă, te drege sau ce se mai întâmplă acolo. Am fost acum 3-4 ani, când nu erau aceste zvonuri, într-un institut despre droguri, probleme psihice în Spania. Am stat o lună și jumătate acolo.

Erau cei mai mari psihiatri care se ocupă de astfel de cazuri, plus duhovnici. Am fost acolo, lângă mare, am făcut multe activități. A costat cam 80.000 de euro, așa m-am dezvoltat personal. Mă trezeam la 22 și ieșeam la casino, beam și stăteam cu femei. După școală am avut prea mulți bani pentru vârsta mea, nu voiam să muncesc și am ajuns la casino.”, a spus fiul Vioricăi de la Clejani la XNS.