Mesajul primit de Adrian Enache pe un șervețel: ‘Mi s-au înmuiat picioarele’ (exclusiv)

Adrian Enache le-a povestit admiratorilor săi o întâmplare fabuloasă care i s-a petrecut acum mai bine de 20 de ani. Ce mesaj a primit pe un șervețel de la regretatul poet Adrian Păunescu. Nici până în ziua de astăzi nu îi vine să creadă.

Nu există român să nu-l știe pe Adrian Enache. Cântărețul în vârstă de 55 de ani este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști ai României, recunoscut pentru simțul dezvoltat al umorului și optimismul său contagios.

Solistul a rememorat, de curând, momente spectaculoase de-a lungul carierei sale și și-a adus aminte de trei mari personalități care i-au marcat existența și care astăzi, din nefericire, nu se mai află printre noi: Adrian Păunescu, Ion Dichiseanu și Dan Spătaru.

Partenerul de viață al Iulianei Marciuc le-a declarat jurnaliștilor de la Impact că, acum două decade, a primit un mesaj de la marele Adrian Păunescu, scris pe un șervețel. Ce detaliu inedit era scris pe el.

„Cu mai bine de douăzeci de ani în urmă, am primit din partea lui Adrian Păunescu un mesaj scris pe o bucată de şerveţel. Când am citit, mi s-au tăiat picioarele. Scria aşa: . Omul mă văzuse, fără să ştiu, cum interacţionez cu unul sau cu altul, fie el şef sau femeie de serviciu. Aşa că am păstrat acel şerveţel până azi. L-am dus acasă la mama, la Galaţi!”, a declarat Adrian Enache pentru impact.ro.