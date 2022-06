Cum a ajuns Emilia Dorobanțu prima femeie dirijor din fanfara militară. Interdicțiile pe care le are

Emilia Dorobanțu și-a îndeplinit visul și a ajuns prima femeie dirijor din fanfara militară. Cum a ajuns această să ocupe postul dorit și care sunt interdicțiile pe care le are acum? Celebra cântăreață a împărtășit o serie de detalii cu fanii ei care se bucură enorm pentru noua reușită. ,,Această realizare s-a construit prin multă muncă, sacrificiu, dar și pasiune”, a spus vedeta. Cum i s-a schimbat viața?

Emilia Dorobanțu a devenit cunoscută românilor prin cântecul popular. Vedeta a vrut totuși să meargă mai departe și a atins un alt vis. Cea din urmă a devenit recent ofițer de muzici militare. De asemenea, ea e și prima femeie-dirijor de fanfară.

Artista a vorbit în cadrul unui interviu despre pasiunea pentru muzica militară și despre regulile stricte pe care trebuie să le aibă în vedere la festivități. Emilia Dorobanțu a povestit că a studiat intens acasă, iar după multă muncă au apărut și rezultatele.

,,Această realizare s-a construit prin multă muncă, sacrificiu, dar și pasiune. Cazarma a devenit a doua mea casă, acolo am dormit, am mâncat și am învățat.

A fost un studiu intens, în care am aprofundat multe cunoștințe muzicale, dirijorale, dar am avut parte și de o instrucție militară temeinică.

Însă, după multă muncă, apar și rezultatele, iar satisfacția și împlinirea sufletească sunt imense. Am fost repartizată la Muzica Militară din Timișoara”, a mărturisit cântăreața, pentru ego.ro.