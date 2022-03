Cum a ajuns Elena Matei la Survivor 2022. Ce a stabilit împreună cu iubitul ei

Vestea că Elena Matei a plecat de la Survivor România i-a șocat atât pe fanii emisiunii, cât și pe colegii săi din echipa Războinicilor. Bucătarul în vârstă de 23 de ani a demonstrat că este o luptătoare și o învingătoare, acceptând cu zâmbetul pe buze provocarea competiției din Republica Dominicană. Ce a determinat-o pe Elena Matei să participe la Survivor 2022.

Elena Matei a devenit cunoscută datorită show-ului „Chefi la cuțite”, acolo unde a făcut parte din echipa lui chef Sorin Bontea, iar notorietatea i-a crescut odată cu participarea la Survivor România 2022, unde s-a integrat rapid în tribul Războinicilor.

Mezina celor albaștri a dovedit că are spirit de luptătoare și a muncit din greu pentru a aduce puncte echipei sale, până când a fost propusă spre eliminare de către coechipierul său Blaze, în cadrul unui consiliu de nominalizare.

Proaspăt întoarsă în România, Elena Matei a vorbit despre cea mai intensă experiență a vieții sale de până acum. Odată cu moartea tatălui său, care s-a petrecut pe vremea când Elena Matei era doar un copil, fosta Războinică a fost nevoită să se maturizeze devreme și să devină stâlpul familiei, ajutorul celor dragi.

Elena Matei a mărturisit, într-un interviu acordat celor de la viva.ro, că a făcut un compromis cu partenerul său de viață, pentru a participa la Survivor România 2022.

Am ales să las unii oameni din viața mea pentru scopul pe care îl am. Am făcut un compromis cu iubitul meu în privința acestei competiții, pe care aș vrea să-l mențin privat.”, a declarat fosta Războinică pentru sursa citată.

Războinicii au izbucnit în plâns, atunci când Daniel Pavel a rostit numele blondinei ca rezultat al consiliului de eliminare. Nimeni nu se aștepta ca Elena Matei să plece de la Survivor, atât de repede.

„Ce să spun, sunt uimită, nu îmi vine să cred. Eu am primit multe palme de la viață, eu mă consider o supraviețuitoare oricum. Chiar nu știu ce să zic, eu chiar nu mă așteptam la asta. Mâine mă vedeam pe traseu, jur că nu îmi vine să cred.

E clar că nu mi-am adus aportul la echipă. Sunt supărată că plec, dar am dat tot ce am avut, tot ce am putut. Mai mult de atât nu am avut, că aș fi dat. Se pare că nu a fost suficient, dar pentru mine a fost.

Echipa asta este minunată. Anul acesta, câștigătorul va fi de la Războinici. Eu am judecat la început, apoi mi s-au dat 2 palme peste față. Vreau să luptați, să nu vă lăsați. Vreau să îi bateți, să le luați zâmbetele de pe față și mâncarea”, a spus Elena Matei plângând, la consiliul de eliminare de la Survivor 2022.