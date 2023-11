Cum a ajuns Elena Farago angajata lui Caragiale. Orfană şi cu o copilărie grea, poeta şi-a dedicat viaţa copiilor

Ai plâns la versurile scrise de ea, dar nu ai știut povestea dramatică a femeii care a creat aceste opere de artă ce ne-au marcat copilăria. Rămasă orfană de mică, și-a văzut și frații stingându-se, unul după altul. A fost la un pas de moarte, apoi a trăit cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, în casa unui mare scriitor. Cum a ajuns Elena Farago angajata lui Caragiale? O istorie tulburătoare.

Poate nu mulți îi recunosc numele, însă versurile sale triste, încărcate de emoție, au fost recitate de aproape fiecare român, în copilărie. Cine nu este cuprins de melancolie în momentul în care aude „De ce mă strângi în pumnul tău, copil frumos/Tu nu știi oare că-s mic și eu și că mă doare?” sau „Eu am numai trei picioare, /Și de-abia mă mișc: top, top,/ Râd când mă-ntâlnesc copiii,/ Și mă cheamă “cuciu șchiop”.

„Gândcăcelul” și „Cățelușul șchiop” sunt două dintre cele mai cunoscute poezii scrise pentru copii, ambele sunt opera poetei Elena Farago.

Artista a avut o poveste de viață fantastică, marcată de suferință. Începe pe 29 martie 1878. Elena venea atunci pe lume, într-o familie de greci din Bârlad. Părinții ei, Francisc şi Anastasia Paximade, au mai avut alți șase copii: Ernest, Nicolae, Gheorghe, Antoaneta, Celestina şi Virginia.

Era o copilă când a înțeles pentru întâia oară ce înseamnă durerea pierderii unei persoane dragi. Rând pe rând, trei dintre frații ei s-au stins din viață. Elena avea doar 12 ani când a rămas fără mamă, femeia a murit fulgerător.

Forțată de noua realitate a familiei sale, a fost nevoită să renunțe la școală și să își ajute tatăl să îngrijească familia și casa. Ziua muncea în gospodărie, seara, își adormea frații. Abia după lăsarea nopții putea să citească și să învețe.

„Nu am cultură oficială, decât două clase secundare. Am învăţat şi citit singură tot ce am vrut să ştiu”, menţiona poeta Elena Farago într-o scrisoare adresată lui Gheorghe Bogdan-Duică.