Cum a ajuns, de fapt, Alexandru Cumpănașu consilier al Guvernului. Explicația de-a râsu-plânsu a lui Ludovic Orban

Ludovic Orban a stârnit hohote de râs cu explicația sa pentru care Alexandru Cumpănașu s-a făcut consilier al Guvernului. Care este motivul pentru care unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta dispărută fără urmă la Caracal, a ales să se orienteze către postul acesta?

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre prezența lui Alexandru Cumpănașu în comitetul consultativ al Guvernului. Acesta a susținut că a semnat niște propuneri pe care le-a primit și le-a oferit undă verde exact așa cum i-au fost înaintate, ulterior a constatat că erau „copy paste” după componența celor din anul 2014.

Prim-ministrul României a declarat că nu se poate pronunța dacă organizația lui Cumpănașu va rămâne sau nu în comitet, dar este sigur că va analiza toată situația nu numai în cazul acestuia. Sursa citată a precizat că din câte știe nu ar fi trebuit ca el să fie participant la evaluare, pentru că a fost parte la consumul de fonduri europene sau consumul de resurse publice.

”S-au creat niște comitete consultative care să participe la structurarea modului în care vor fi cheltuiți banii în exercițiul 2021-2027. Eu am primit propuneri, le-am semnat așa cum mi-au fost ele înaintate. Ulterior am constatat că era aproape un copy-paste după componența din 2014 și am dispus, de 5 zile, o evaluare foarte serioasă a lor și a tuturor ONG-urilor care au avut rezultate în activitate. Deciziile vor fi luate în timpul acestei săptămâni. Vom evalua după niște criterii obiective, nu vă pot spune acum cine rămâne și cine nu. Mă puneți pe mine să fac o evaluare a organizației. Din câte știu eu n-ar trebui să participe la evaluare, pentru că a participat la consumul de fonduri europene sau consumul de resurse publice (…) Au apărut și alte organizații din cauza unei tratări superficiale a acestei probleme. Garantez că vom revizui componenta acestor comitete și că vom include organizații cu adevărat reprezentative care au un cuvânt serios de spus în pregătirea exercițiului financiar anual”

Ludovic Orban (Sursa: Digi 24)