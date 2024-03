Augustin Viziru a ajuns vedetă în serialele de la Acasă TV datorită fratelui său, Lucian, care i l-a prezentat pe regizorul Iura Luncașu și care a insistat să dea o probă la casting. Practic, Augustin a ajuns în Buftea sub un alt pretext, fără să știe ce i se pregătește.

Mai mult, abordarea inițială a regizorului l-a deranjat și chiar a vrut să plece. Despre prima întâlnire cu Iura Luncașu, care i-a devenit și mentor, a povestit actorul în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Lacrimi de iubire, Regina, Iubire și onoare sunt doar câteva dintre producțiile în care Augustin Viziru s-a făcut remarcat și s-a bucurat de feedback din partea publicului telespectator. Practic, fără planul lui Lucian Viziru, mezinul nu ar fi ajuns în atenția unui regizor talentat, care i-a deschis practic drumul în industria filmului.

Doar că Iura, prin stilului lui direct, l-a determinat să renunțe la șansa ivită.

“Și atunci a fost prima oară când am interacționat cu Iura Luncașu. El era supărat, era nervos, obosit. “Hai, mă, stai jos aici!” Eu obișnuit în stilul meu: cu cine vorbești, mă? Exact asta i-am și spus și am dat să plec”, a precizat, pentru Playtech Știri, Augustin Viziru.

În secunda următoare au ajuns la un numitor comun și testul s-a derulat în lumina reflectoarelor. Observând potențialul lui, regizorul i-a dat ca subiect să agațe o fată, pentru a-l vedea în elementul lui.

“Și Iura: “Stai, stai, am greșit, iartă-mă! Stai jos!”. M-a pus jos și mi-a pus o camera în față. Mi-a spus: “Imaginează-ți că e o gagică și dă-te la ea!”. În timp ce ziceam ce îmi trecea prin cap acolo, el mai dădea și replici, îl vedeam că îi mustăceau mustățile, după care a spus “mulțumesc frumos” foarte civilizat. A doua zi am aflat că am luat rolul respectiv și de acolo 9 ani de zile am lucrat cu el nonstop”, a mai spus pentru Playtech Știri Augustin Viziru.