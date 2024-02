Ce relație a păstrat Augustin Viziru cu Iura Luncașu și cu ce se ocupă acum: “Am o meserie foarte grea de care sunt mândru” VIDEO EXCLUSIV

Augustin Viziru și-a făcut debutul în actorie, pe micul ecran, sub îndrumarea regizorului Iura Luncașu, care l-a cooptat în serialele de la Acasă TV precum Lacrimi de iubire, Regina, Iubire și onoare, deschizându-i drumul în industria filmului. Cele mai recente producții în care a jucat sunt Libertate (2023) și serialul Vlad (2021), actorul participând și la diverse reality show-uri în ultimii ani.

De când a devenit tată, Augustin Viziru și-a schimbat prioritățile și se implică în proiecte în măsura în care nu îl țin prea mult timp departe de fiica sa, Maria. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actorul ne-a vorbit despre relația pe care a păstrat-o cu Iura Luncașu, dar și despre rolul de tată full time din viața reală, de care este mândru.

Augustin Viziru a fost prezent marți seara la Cineplexx Băneasa, unde a avut loc premiera de gală a comediei Complotul bonelor, distribuită de Vertical Entertainment. Actorul i-a fost alături regizorului Iura Luncașu, căruia îi este recunoscător, fiind omul care i-a schimbat traiectoria în viață pe plan profesional.

Suntem la premieră la Complotul bonelor, cu cine ai venit la film?

Am venit singur, pentru că fetele mele sunt răcite, le-a prins gripa. Am venit să văd evoluția lui Iura.

Te leagă o prietenie de lungă durată de Iura, de când jucai în serialele de la Acasă TV.

Este mai mult decât un prieten, este un mentor. Tot ce am văzut pe lângă el am furat, am învățat, felul cum se poartă cu oamenii, cu echipa, ce face el e foarte greu, e un mecanism întreg care funcționează acolo datorită lui.

Nu îți este dor să revii pe micul ecran?

Întotdeauna am spus că pentru mine e o scăpare din orice treci prin viață. În momentul când joci un personaj și când te concentrezi asupra personajului, într-o oarecare măsură reușești să te deconectezi de la problemele interne.

Pe lângă asta, eu sunt un om care îmi place să lucrez cu oameni, îmi place să glumesc, îmi place să am spirit de echipă pentru că așa m-a crescut tata, am crescut în colectiv și mi-e dor, dar în același timp am și o fetiță care are nevoie de atenția mea și nu cred că e atât de important de ce mi-e dor acum. Cred că fata mea, în momentul de față, mai ales în primii 7 ani până se modelează, e important să petrec cât mai mult timp cu ea.

Chiar dacă lumea spune că sunt putoare și nu fac nimic, am o meserie foarte grea de care sunt foarte mândru.