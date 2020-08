Cum a ajuns Anna Lesko în România. Trecutul necunoscut al vedetei: mulți nu știau ce a făcut

Anna Lesko a declarat în repetate rânduri că nu își dorește ca publicul să o cunoască dincolo de imaginea pe care ea o prezintă la TV. Cu toate acestea, cântăreața a făcut rabat de la obiceiul de a nu „da din casă“ și a povestit despre mai multe momente care i-au marcat cariera, inclusiv despre job-ul de dansatoare.

Înainte de a deveni cântăreață, Anna Lesko a fost dansatoare

Anna Lesko a vorbit, într-un interviu acordat pentru viva.ro, despre trecutul ei neștiut. S-a stabilit în România la vârsta de 16 ani, fiind o cântăreață și pictoriță de origine etnică ucraineană din Republica Moldova. Inițial, ea a lucrat ca dansatoare, iar recent s-au împlinit două decenii de când a intrat în industria muzicală.

„Când m-am hotărât să rămân în România, pentru părinții mei a fost un șoc. A fost ceva cumplit pentru ei, mai ales că eu vin și dintr-o zonă în care educația era mai rigidă. (…) Eu am venit în România să cos costume pentru fete și așa am început să dansez. Am rămas aici. O perioadă scurtă de timp am stat la Constanța, apoi m-am mutat în București, unde am început facultatea“, a mărturisit artista, potrivit sursei citate.

Artista a avut părinți stricți

În ceea ce privește adolescența vedetei, Anna Lesko a povestit că provine dintr-o zonă unde „educația era mai rigidă“, iar prima dată a pășit într-un club la aproape 18 ani, când se afla în România.

„Ca să înțelegi, eu nu am văzut un club toată adolescența mea. Am văzut prima oară un club când am venit în România. Eram într-o relație și partenerul meu de atunci m-a dus pentru prima dată într-un astfel de loc. Până la 17 ani și jumătate nu intrasem în niciun club“, a spus Anna Lesko.

Totodată, artista a vorbit și despre cât de dificil i-a fost să își convingă familia să rămână în România, cu atât mai mult cu cât nu cunoștea limba română, ci doar rusa.