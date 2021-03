Cum a afectat-o pandemia pe Irina Nicolae, de fapt. Artista a povestit greutățile prin care a trecut

Pandemia ne-a împins pe toți să facem o ”revizie” în viață, să ne perpelim în căutarea unor soluții sau să facem o introspecție. Este și cazul Irinei Nicolae, parte a grupului ”A.S.I.A”, care, de-acolo din capitala Ungariei, unde este stabilită de aproape două decenii, a luat-o de la capăt. Cum a afectat-o pandemia și cum se trăiește criza sanitară la Budapesta?

Irina Nicolae, primul interviu din 2020. Cum a afectat-o pandemia?

Irina Nicolae (42 de ani) a încercat în această perioadă o schimbare de macaz în profesie. Pe de altă parte însă, ea spune că meseria spre care s-a îndreptat de curând este o altă parte a creativității sale. Căsătorită de cinci ani cu omul de afaceri româno-austriac Marius Vizer (62 de ani), bruneta și-a construit o familie și o viață nouă în Budapesta, unde se află de 15 ani.

„Mult mai relaxant. Măsurile menite să ajute trecerea peste această situaţie dificilă au venit într-un mod firesc, mult mai aşezat şi relaxant decât în alte ţări. Cred că este una dintre puţinele ţări în care politicienii au luat în calcul factorul uman şi au acţionat gândindu-se în primul rând la oameni, la locurile de muncă, la ajutorul dat familiilor nevoiaşe, la economia ţării lor, la creditele populaţiei şi la viitorul cetăţenilor lor.

Oamenii respectă regulile, pentru că şi politicul respectă omul de rând. În afara faptului că nu am mai călătorit ca în anii trecuţi, viaţa mea a fost la fel de plină”, a povestit artista pentru OK!, fiind întrebată cum se trăiește pandemia în capitala Ungariei.

Este designer de interior și vrea să învețe limba germană

„Însă anul trecut fiind unul atipic, am decis să îmi folosesc constructiv puţinul timp liber rămas şi să investesc în educaţia mea, aşa că m-am reîntors pe băncile şcolii, dacă pot spune aşa: am început să studiez limba germană şi, în plus, lucrez pe partea de design interior în câteva proiecte.

Visele mele nu se opresc aici, aştept doar să îmi eliberez puţin timpul ca să mă pot implică 100% în următoarele proiecte. Până atunci învăţ, ca să fiu pregătită atunci când va fi momentul potrivit să demarez”, a completat artista.

