Vă amintiți de Irina Nicolae de la A.S.I.A.? Cum arată și cu ce se ocupă solista, la 20 de ani de la desființarea trupei

La 20 de ani de la dispariția de pe scena muzicală a trupei A.S.I.A., fiecare membră a trupei și-a văzut de viața personală și chiar și de carierele solo în lumea muzicii.

Dacă v-ați întrebat ce mai face, de exemplu, Irina Nicolae, la 20 de anide la desființarea trupei,vă spunem că o duce foarte bine, ba mai mult de-atât, arată la fel de bine ca la momentul A.S.I.A. Ajunsă la 41 de ani, Irina încă stârnește emoție și admirație printre fanii săi.

Irina Nicolae, de când a renunțat la trupă, s-a mutat în Ungaria, în capitală, în Budapesta, s-a căsătorit cu omul de afaceri Marius Vizer, împreună având o fiica de un an. Fericitul moment s-a întâmplat anul trecut și la petrecerea de un an a fiicei lor, cei doi au făcut o super petrecere, la care au cântat Al Bano, Marcel Pavel și Nico. Irina Întrebată cum a reușit să se menţină într-o formă fizică de invidiat, vedeta a răspuns cât se poate de sincer. A dezvăluit faptul că după naștere, a reuşit să dea jos 25 de kilograme, cu ajutorul unei diete extrem de simple.

”Diete nu am ţinut niciodată înainte de sarcină, dar după ce am născut am apelat şi eu la ajutorul acestora, însă numai după perioada de alăptare. Alăptarea a fost primul pas în recâştigarea siluetei pierdute. Sarcina mi-a adus în plus 25,5 kg, deşi nu arătam deloc ca un om care a luat atât de multe kilograme, dar cântarul asta îmi indica. Am făcut sport atât pe perioada sarcinii, cât şi după ce am născut.

La câteva zile, îmi amintesc că a venit o fizioterapeută care m-a învăţat câteva exerciţii pe care trebuia să le fac zilnic până ce urma să am OK-ul doctorului pentru a începe un program de sport susţinut, dar recunosc că, la două săptămâni, eram deja pe bandă… Afară era destul de rece, nu mi se permitea să ies la plimbare cu cea mică şi, fiindcă îmi trebuia puţină mişcare, era singura variantă accesibilă în acel moment.”, a mărturisit ea.