Culiță Sterp, cadou de sute de mii de euro pentru Daniela. Nici ei nu i-a venit să creadă

Culiță Sterp și-a răsfățat soția! Celebrul cântăreț de muzică de petrecere i-a luat partenerei sale de viață un cadou de sute de mii de euro. Bărbatul nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba despre Daniela. Femeia care l-a făcut tată de băiat și-a serbat recent ziua de naștere. Ea a primit un dar special de la logodnicul său, pe lângă miile de mesaje primite din mediu online de la fanii artistului.

Culiță Sterp nu s-a zgârcit deloc! Celebrul cântăreț de muzică de petrecere și-a răsfățat soția de ziua de naștere. Bărbatul a scos din buzunare nu mai puțin de 100.000 de euro pentru un cadou special. Bărbatul trăiește o perioadă incredibilă. Acesta are un succes răsunător în carieră, și-a făcut o familie impresionantă și se bucură și de atenția fanilor.

Logodnica sa a împlinit o frumoasă vârstă pe data de 5 octombrie, iar solistul nu a ratat ocazia să îi demonstreze cât este de specială pentru el. Cel din urmă a încercat să plănuiască o surpriză ca la carte. Culiță Sterp i-a spus partenerei că pleacă la un concert într-o zonă unde nu are semnal, și-a pus telefonul pe mod avion și a dispărut pentru câteva ore bune.

„Astăzi este un vlog foarte special pentru că am plecat de acasă, e prima dată în viața mea când mi-am pus telefonul în modul avion, de aseară și până acum. I-am spus Danielei că mă duc la cântat la o cabană la munte, că nu am semnal. Am venit la București să îi cumpărăm o mașină cadou de ziua ei. L-am luat pe Iancu și mergem să vedem.

Am venit o grămadă de drum, să vezi când ajung acasă ce bătaie iau. Este vorba despre un Audi Q8 S Line”, a spus Culiță Sterp într-un vlog de pe YouTube.