Culiță Sterp este foarte admirat pentru fiecare piesă pe care o lansează, dar și pentru evenimentele la care participă pentru a întreține atmosfera. De asemenea, acesta a demonstrat că poate să facă față provocărilor și la Survivor România 2021, dar fanii lui nu știu că în spatele zâmbetului lui se ascunde o dramă.

Culiță Sterp a trecut prin momente dramatice și a fost aproape să își piardă viața. Fostul concurent de la Survivor s-a decis să vorbească despre accidentul ce i-a marcat viața și a speriat-o teribil pe mama sa. Într-un filmuleț postat pe Youtube, cântărețul a povestit că în urmă cu doar câțiva ani a adormit la volan.

În afară de faptul că mama lui a trecut prin clipe grele în momentul în care a aflat despre accidentul terifibil, se pare că Daniela, iubita cântărețului, l-a vizitat la spital pentru a se asigura că acesta este bine. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, așa că nu este de mirare că tânăra s-a grăbit să ajungă în locul unde era acesta în momentul în care a auzit ce s-a întâmplat.

„Am avut un accident, nu multă lume știe. Am avut un accident foarte grav în 2012, eu și toți frații mei. Veneam cu mașina de la mare și am adormit la volan aproape de casă, am făcut mașina praf și noi am ajuns toți la spital, mâini rupte, picioare rupte, bazinul fisurat…a fost foarte urât, eram tot umflat la față. Ea a fost (n.r. Daniela, iubita lui) printre singurii oameni ce a venit la spital. (…) A fost urât atunci, mama s-a speriat de moarte.”, a povestit Culiță Sterp.