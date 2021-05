Culiță Sterp a umilit-o pe Raluca Dumitru la Survivor România 2021. I-a spus ceea ce femeile nu vor să audă

Culiță Sterp și Raluca Dumitru au avut un conflict deschis la Survivor România 2021. Faimosul a jignit-o pe brunetă, reproșându-i că este falsă. Mai mult de atât, Culiță Sterp a spus că Raluca este singura din echipă care le amenință mereu pe celelalte fete.

Artistul a răbufnit la adresa Ralucăi Dumitru, pe care a jignit-o fără să stea pe gânduri. Culiță Sterp a afirmat că bruneta ar fi o bătrână. Faimoasa a izbucnit în lacrimi.

Raluca- „Ai spus mai multe, că am 50 de ani…”

Se pare că Raluca Dumitru nu a făcut deloc impresie bună la Survivor. Cucu a dezvăluit că nu o place deloc pe brunetă.

Și Irisha a susținut că Raluca Dumitru a mințit la testimoniale. În realitate, ea ar fi spus că îl place pe Culiță Sterp.

„S-au spus foarte multe minciuni la testimoniale. Raluca a zis că eu i-am spus în avion că îmi place de Culiță. Cum să vinzi așa ceva când eu nu am spus asta. S-a încercat să se creeze o poveste, din cauza faptului că eu mă înțelegeam cu Culiță. Mi-a povestit despre iubita lui, Daniela. E greșit să empatizezi cu un om?

Sunt rare momentele în care găsești pe cineva cu care să rezonezi. Eu pe Raluca o cunosc din emisiunea în care a fost asistentă. Acolo am interacționat de câteva ori, când am fost invitată. Nu am ieșit la cafele. Strategia mea a fost fără strategii”, a spus Irisha.