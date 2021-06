Culiță Sterp s-a întors acasă! Cântărețul a părăsit competiția Survivor România 2021 și a plecat din Republica Dominicană cu sufletul împăcat. Surprizele s-au ținut lanț încă de când a ajuns pe aeroportul din țara natală, așa că acesta a fost extrem de emoționat și lacrimi au curs.

Nimeni nu se aștepta ca artistul să ajungă atât de repede acasă. Ținând cont că el a demonstrat că este capabil să facă față provocărilor din Republica Dominicană, fanii se așteptau să îl vadă câștigător, dar el a avut cu totul alte planuri. Fostul concurent a refuzat să mai intre pe traseu, astfel că a trebuit să fie descalificat.

Acesta și-a dorit să se întoarcă în România și să fie alături de iubita lui, Daniela Iliescu, ce mai are puțin și va aduce pe lume un bebeluș. Culiță Sterp abia așteaptă să devină tătic, așa că vrut să fie prezent în momentul în care i se va naște copilul. Totuși, surprizele pentru el nu s-au terminat aici.

Culiță Sterp a fost așteptat de familie pe aeroport, dar și de foarte mulți fani ce abia așteptau să îl vadă. Cei ce l-au susținut la Survivor România i-au adus un cadou superb, anume un tablou în care Faimosul apare alături de iubita lui. De asemenea, nu mică i-a fost mirarea fostului concurent în momentul în care și-a văzut mașina cea nouă.

Fratele artistului i-a cumpărat un bolid de lux din showroom pe când el încă se afla în Republica Dominicană. De acum, Culiță Sterp se va bucura de un Mercedes alb, extrem de scump. Un astfel de autoturism ajunge și la peste 100.000 de euro, așa că fostul concurent de la Survivor România 2021 are de ce să fie fericit.

„Nu te cred! Vreau să mă urc la volan, să văd cum este să pun mâna pe un volan…Vai de capul meu! Mie nu îmi vine să cred! Doamne Dumnezeule! Mi-e frică, sincer, să conduc…

Cred că o să îi las pe ei să conducă, că mi-e frică, dacă nu am condus de jumătate de an.. Nu conteaxă luxul, am văzut că pot să stau în junglă, pe scândură, și fără.. Pot să mă descurc și cu mașină și fără. Mașina este o necesitate..Mă bucur că am reușit să ajungă să pun mâna, credeam că nu mai apuc să mâna.”, a declarat Culiță Sterp despre noua mașină pentru WOWbiz.