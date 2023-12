Culiță Sterp a fost prins cu bani falși. Ce s-a întâmplat cu artistul

Culiță Sterp are din nou probleme cu Poliția, după ce a dat de necaz. Artistul a avut, în ultimii ani, o mulțime de întâmplări nefericite, iar povestea s-a repetat de data aceasta. Manelistul a fost prins cu bani falși, pe care i-a primit chiar de la o cântare.

Culiță Sterp este recunoscut ca unul dintre cei mai apreciați și celebri artiști din România. Popularitatea sa se datorează nu decât talentului vocal remarcabil, ci și implicării constante în acțiuni caritabile, ceea ce îl face admirat și respectat de către public.

Dumnezeu l-a înzestrat cu un talent care îi aduce bani frumoși și o familie înstărită, dar nu uită niciodată de cei care nu au fost la fel de norocoși ca el. Face fapte bune ori de câte ori are ocazia și îi place să vadă că oamenii se bucură datorită lui.

Artistul a ales să facă și anul acesta același lucru, alegând să ducă mai multe cadouri unor copii din Turda. A mers în mall să schimbe bani, unde a avut surpriza să afle că o bancnotă era falsă. A pierdut, dintr-un foc, 500 de lei, care ar fi trebuit să ajungă sub formă de cadouri la copiii nevoiași.

Manelistul a vorbit în mediul online despre tot ce i s-a întâmplat, fiind extrem de nemulțumit de oamenii care fac astfel de gesturi și provoacă probleme artiștilor.

„Auziți ce pățesc acum la mall, acum am plecat de la schimb valutar. M-am dus să schimb niște bani. Am venit cu copiii ăștia de la Turda, am fost și anii trecuți, să le luăm una-alta. Ce nervi am! Și m-am dus să schimb niște bani, 3000 de euro aveam, că nu aveam în lei și ce credeți? 100 de euro erau falși”, s-a plâns Culiță Sterp în mediul online.