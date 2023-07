Culiță Sterp, mesaj emoționant pentru Dana Roba. Cântărețul o susține pe vedetă după tragedia suferită: ”Ești o mare luptătoare”

Situația Danei Roba a înspăimântat și îngrijorat pe toată lumea, iar vestea tristă a ajuns și la Culiță Sterp, care și-a arătat empatia față de make-up artistă.

La începutul lunii trecute, Dana Roba a fost la un pas de moarte după ce soțul ei a năpustit asupra ei cu un ciocan și a lovit-o. Vedeta a fost dusă de urgență la spital, unde a fost supusă unor intervenții chirurgicale complicate. Ca prin minune, vedeta s-a luptat cu moartea și a învins-o, iar acum e fericită că a putut măcar să își strângă fetițele în brațe.

Deși medicii nu îi mai dădeau nicio șansă la viață, make-up artista a demonstrat că este puternică și că nu își poate lăsa fetele la o vârstă atât de fragedă. Astfel că, fosta iubită a lui Nicolae Guță se află acum acasă, cu cele două fetițe și încearcă împreună să depășească acest tragic eveniment. Este greu, inclusiv pentru fetițe, deoarece fata ei cea mică și-a auzit mama cum se zbătea în dimineața tristului eveniment.

Când am început să țip, ele s-au trezit și Celine, fiica cea mică, țipa în casă și îi zicea lui Daniel să o lase să intre la mine în cameră și îl întreba de ce este sânge pe perete, iar atunci Daniel a închis ușa cu cheia și le-a zis că nu au voie să intre în camera unde eram eu.”, a declarat make-up artista.

Culiță Sterp a fost mereu o fire săritoare și a încercat să ajute, atât cât a putut, pe cei din jur. Ei bine, după ce a văzut chinul prin care a trecut Dana Roba, cântărețul a postat pe rețelele sale de socializare un mesaj prin care își îndeamnă urmăritorii, dar și colegii de breaslă, să doneze bani pentru viitoarele operații de care are nevoie Dana Roba, mai ales că, în prezent, make-up artista nu poate munci din cauză că nu își poate folosi mâinile.

”Haideţi să fim alături de ea, donați fiecare cât puteţi! Pe mine unul, sincer m-a impresionat foarte tare cazul ei. Și acum nici nu mai poate să muncească pentru că nu poate să-și folosească mâinile și are problemele pe care le are, plus două fetițe de crescut.

Fac apel la toți colegii mei, nu sărăcim cu câteva sute sau mii de lei de fiecare acolo, renunțăm la o masă în oraș și ne facem datoria în faţa lui Dumnezeu și o ajutăm pe femeia asta, dar de fapt ne ajutăm pe noi, pentru că atunci când dai, ție îți dai. Dumnezeu să aibă grijă de tine, Dana și de fetiţele tale! Ai incredere în Dumnezeu și în tine, că o sa fie totul bine, esti o mare luptătoare!”, a spus Culiță pe InstaStory.