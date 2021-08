Culiță Sterp a ajuns să facă reclamă la un produs contestat. Deși câștigă miliarde din cântări, artistul s-a lansat și în lumea influencerilor

Fanilor nu le-a venit să creadă când au citit asta. Culiță Sterp se alătură unei liste lungi de influnceri români care promovează un brand controversat de alimente de slăbire. Despre ce este vorba, de fapt, și ce postare a fostului Faimos de la Survivor România a atras atenția urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

Culiță Sterp nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați și iubiți cântăreți de muzică de petrecere din România, iar de când a participat la emisiunea Survivor România, după fratele său Iancu, artistul a câștigat și mai multă notorietate, fiind unul dintre favoriții publicului de la echipa Faimoșilor.

Deși câștigă bani frumoși din muzică și a primit o sumă impresionantă în urma participării sale la cel mai dur reality-show care s-a filmat în Republica Dominicană, recent, Culiță Sterp a atras atenția internauților după ce a făcut reclamă la un ceai renumit pentru slăbit, brand care a stârnit vâlvă în România, în ultimele luni de zile.

Se pare că Faimosul Culiță Sterp s-a alăturat vedetelor și influencerilor autohtoni care promovează vestitul ceai de slăbit: Anda Adam, Andreea Mantea, Andreea Marin, Dan Capatos, Andreea Berecleanu, Anna Lesko, Gina Pistol, Ilinca Vandici, Ramona Olaru.

„Sursa mea de energie! Ceaiurile @veroslim_romania sunt numărul 1 și pot să spun asta după experiența din ultimile luni. Am făcut o pauză când am plecat la Survivor și am resimțit efectele. Acum face parte din stilul meu de viață și îmi place că au lărgit gama cu încă două arome. Pe lângă cele cu gust de ananas și mango, încercați ceaiurile cu papaya și fructul pasiunii. Au aceeași eficiență, dar diferă gustul.

Vă ajută să slăbiți, reglează funcțiile ficatului și ale bilei, elimină retenția de apă din organism și efectul de picioare umflate și vă dă un boost de energie ✴️ Dacă doriți să vi le cumpărați și voi, puteți face comandă direct de pe www.veroslim.ro 👍 Hai să aveți o zi frumoasă și plină de energie😉😉”, sună textul pe care Culiță Sterp l-a scris în dreptul fotografiei în care promovează ceaiul pentru slăbire.