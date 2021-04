Cucu de la Survivor, reacție neașteptată despre Zanni. Ce a spus înainte de plecarea în Dominicană

Adrian Cuc se numără printre cei mai noi concurenți Survivor. El este celebru în mediul online din România datorită trupei Noaptea Târziu, pe care o are alături de Cuza, fostul iubit al Ramonei Olaru.

El a acceptat provocarea Survivor fără să stea pe gânduri. Înainte de a pleca spre Republica Dominicană, el a făcut câteva declarații, spunând că este convins că se va desurca bine pe trasee. El a făcut și câteva comentarii la adresa unor concurenți.

„S-ar putea să mă ajute fizicul. Tocmai asta este ideea, n-o să am de unde să slăbesc. O să merg acolo și la fel o să mâ întorc. Eu sunt o fire care nu prea mănâncă, nu sunt gurmang, se vede după fizicul meu. Eu zic că o să mă descurc cu mâncarea, nu cred că o să am probleme.

Eu sunt cu gândul la recompensă, știu că o să aduc puncte

Am avut niște probe și mi s-a spus că mă descurc bine și cred că o să rezist fizic. Nu cred că o să am probleme, cred că o să fiu destul de agil încât să duc fiecare traseu cât mai rapid”, spune Adrian Cuc.