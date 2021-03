Cu cine se distrează Ruby. Cântăreața, alături de un milionar român

Ruby nu are treabă cu pandemia și se distrează de minune. Aceasta a ieșit să ia prânzul în compania unei bune prietene, dar și a unui bărbat potent din punct de vedere financiar, și anume, Sorin Constantinescu, ”șmecherul cazinourilor”, care a însoțit-o pe brunetă la prânz și nu s-a zgârcit deloc cu nota de plată.

Cu cine se distrează Ruby

Potrivit cancan.ro, Ruby a fost însoțită de o bună prietenă, dar și de Sorin Constantinescu. Aceștia au mers să ia prânzul la Isoletta. Bărbatul le-a luat pe tinere în bolidul de lux și au dat cu toții o tură prin oraș. Au ascultat o melodie a lui Ruby, au cântat și s-au distrat pe cinste. Nicinl dintre cei trei nu a purtat mască, cel mai probabil deoarece se cunosc bine și nu a considerat că se expun vreunui pericol. Pentru această ieșire în oraș, Ruby a purtat o ținută casual, lejeră, adică o pereche de pantaloni negri și încălțări bej, dar și un trenci de acceași culoare. Părul a fost aranjat lejer, dar a folosit și puțin make-p. Ea a postat și pe Instagraml ei câteva story-uri în care a arătat cât de bine se distrează în compania prietenei ei, dar și a lui Sorin Constantinescu, fostl consilier al Guvernlui pe teme de jocuri de noroc.

Ruby nu are permis de condcere

Deși Ruby nu are permis de conducere, aceasta are un superbolid Aston Martin Volante, de ”nmai” 165.000 de euro. Prețul de pornire. Va avea ea probabil și permis, dar până atunci nu-și face probleme că nu are cine s-o plimbe! Are un șofer de încredere, în persoana unui amic bun.

Recent, Ruby a pus pe rețeaua de socializare un filmuleț în care apare în rochie de mireasă, și toți au crezut că vedeta s-a căsătorit în fața Domnului. Dar Ruby a lămurit situația ulterior, fiind vorba despre filmări ale unui videoclip. La momentul acela a admis că i-a plăcut să-și agite admiratorii.

Ruby este una dintre cele mai nonconformiste vedete de la noi. Acesta are foarte mulți admiratori pe rețelele de socializare, acolo unde vedeta postează imagini și videouri cu tot ceea ce face ea.