Cu cine s-a trezit Radu Bănică la cafeneaua lui, cum a deschis-o. Nici el nu se aștepta

Radu Ștefan Bănică se bucură de un succes colosal pe toate planurile. Cunoscutul actor și-a deschis propria afacere de care este foarte mândru. Fiul cel mare al juratului de la ‘X Factor’ a fost surprins de apariția neașteptată a unui personaj. Cine i-a călcat recent pragul cafenelei sale și cum l-a surprins? Tânărul fost concurent de la ‘Te cunosc de undeva’ a povestit despre ce i-a întâmplat recent.

Radu Șefan Bănică este un exemplu pentru mulți tineri din ziua de azi. Acesta este cunoscut deja de foarte mult timp datorită tatălui său. Așchia nu sare departe de trunchi, așa că băiatul îi calcă acum pe urme și iubește și el teatrul și televiziunea.

Desigur că nu se oprește aici, iar acum a intrat și în lumea afacerilor. Deși încă foarte tânăr, el nu se sperie de angajamente și adoră noul proiect de care are grijă – propria cafenea. Mare i-a fost surprinza când a văzut câtă susținere are din partea familiei.

Mama sa îl ajută chiar și cu munca fizică, iar sora cea mică a venit direct la locație cel mai probabil pentru a-și arăta sprijinul. Acest lucru s-a petrecut chiar la scurt timp după ce a anunțat public faptul că va da drumul acestei afaceri.

De asemenea, tatăl său i-a mărturisit că îi place conceptul și că este interesantă ideea lui. Radu susține că băutura sa prefertă este cafeaua, motiv care l-a adus în acest punct. El nu se teme să pună mâna la treabă și se implică în orice este nevoie, mai ales că este la început și vrea să știe care este mersul lucrurilor.

“Petrec aici cât de mult timp pot, cafeaua e băutura mea preferată. Contribui cu ce pot, mă pricep şi îmi face şi placere. Organizarea nu a fost uşoară, mulţi oameni s-au implicat în treaba asta. Cu numele tatălui vin şi avantaje şi dezavantaje!

Dar consider că am noroc cu numele pe care îl port, clar! Nu merg în club, de exemplu, nu îmi place. Muzica şi boxe am şi casa, prefer să stau în casă, recunosc. Am intrat cu bursă la facultate, chiar şi în liceu şi şcoala generală am avut bursă. Am bursă de merit. Am învăţat şi am primit, da!”, a spus Radu Ştefan Bănică în emisiunea ‘Teo Show’.