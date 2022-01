Cu cine s-a pozat Liviu Dragnea în noaptea de Revelion 2022: „A fost un an care m-a făcut mai puternic”

Liviu Dragnea a petrecut Revelionul alături de cei dragi. De altfel, acesta s-a aflat în preajma familiei în toată acestă perioadă marcată de despărțirea de Irina Tănase. Recent, el a avut și prima apariție publică de după despărțire, iar starea sa nu era deloc una apăsătoare, așa cum s-ar crede într-o astfel de situație.

Liviu Dragnea a petrecut Revelionul alături de familie, despre care spune că anul 2021 l-a învățat că este cea mai importantă în viață. La miezul nopții, el s-a fotografiat alături de fiul său, ciocnind un pahar de șampanie. Liviu Dragnea a mărturisit în postarea de „La mulți ani” de pe Facebook că anul care s-a încheiat a fost un cu încercări pentru el și copiii săi, dar și un an care l-a făcut mai puternic și mai conștient de importanța familiei.

„Anul 2021 a fost un an cu multe încercări pentru fiecare dintre noi, atât pentru mine cât și pentru copiii mei.

A fost un an care m-a făcut mai puternic și care m-a învățat, mai mult ca niciodată, că familia este tot ceea ce contează cu adevărat în viață.

Îmi iubesc țara așa cum îmi iubesc copiii și, în ultima seară din an, închin împreună cu fiul meu un pahar în cinstea tuturor românilor.

La mulți ani 2022! Să ne dea Dumnezeu sănătate și să ne ofere speranța într-un viitor mai bun!”, a scris Liviu Dragnea pe Facebook.