Liviu Dragnea, lovitură cruntă pentru Irina Tănase. Cuvintele lui sunt tăioase ca lama unui bisturiu

Liviu Dragnea, lovitură cruntă pentru Irina Tănase. Tânăra pare vizibil afectată după despărțirea de fostul șef PSD. Aceasta și-a închis rețelele sociale din cauza scandalului amoros în care se află. Liviu Dragnea s-a despărțit de Irina Tănase, după ce a primit stenogramele unor conversații dintre ei și presupusul amant.

Irina Tănase și-a șters pagina de Instagram. Ăparent, ea face tot posibilul ca să iasă din scandal și să îl poată atrage din nou la ea pe Liviu Dragnea. Irina spunea, de altfel, recent, că îl așteaptă acasă pe Liviu Dragnea. Însă, Liviu Dragnea este decis să nu dea înapoi, spunând că atunci când ia o decizie, atunci merge cu ea în continuare.

Eu nu îmi discut viața privată și nu îmi spăl rufele în public în modul ăsta. Nu am făcut-o niciodată, credeți-mă. Și nu am mare respect, în general, pentru oamenii care fac așa ceva. Nu îmi stă în caracter’, a spus Liviu Dragnea pentru corectnews.com.

Irina Tănase este însă afectată de despărțirea de Liviu Dragnea și declară că nu își mai găsește liniștea. Ea susține cu tărie însă că nu are amant.

„De aproape o săptămână, nu mai pot dormi, nu mai mănânc, nu-mi mai găsesc liniștea. Mă gândesc unde s-a rupt această relație, ce nu am știut să gestionez. Cât s-a aflat în penitenciar, i-am fost alături, eram aproape zilnic la avocați pentru a găsi soluții și l-am apărat public, atunci când alții s-au ferit. Fiindcă l-am iubit și îl iubesc mi-am asumat și critici.

Nu a fost confortabil și nici nu este pentru o fată de 29 de ani să fie denigrată, înjurată pe rețelele sociale, în anumite publicații, doar pentru că eram iubita lui Liviu Dragnea. Mi-am asumat totul! M-am trezit într-un ocean de ură, dar fiindcă îl iubesc nu mă dau deoparte.

El era, oricum, mai gelos din fire, motiv pentru care m-am și îndepărtat de foștii mei prieteni, îndeosebi de bărbați. Prieteni, atenție la nuanță, nu iubiți! Nici Paul nu a fost iubitul meu, ci un bun prieten. Liviu mă cunoaște, știe că nu sunt persoana care să fie radicală și să mă rup de oameni. Păstrez cu ei o relație decentă. Așa cum am păstrat și cu Paul și nu numai cu el.

Inițial, am crezut că îmi reproșează discuții cu un fost iubit, cel dinaintea relației cu Liviu. Acela este însă căsătorit, are copii și nu am mai vorbit de atunci cu el. Pe Paul l-am întâlnit ultima oară la începutul anului. De 8 martie, el îmi mai trimitea flori, îi trimitea și mamei mele pentru că o cunoaște. Poate de aici au apărut aceste conexiuni. Nu este amantul meu, nu a fost nici iubitul meu! Nu am amant și o susțin cu tărie”, a spus aceasta, potrivit Gandul.ro.