Cu cine s-a iubit Irisha de la Survivor timp de 8 ani. Bărbatul milionar era mult mai în vârstă

Una din cele mai proaspete concurente la ”Survivor România” este Irisha, venită direct din Republica Moldova. Pe vremea când avea 18 ani ar fi trăit o poveste de dragoste frumoasă. Din păcate, însă, a ajuns să devină un adevărat coșmar.

Pe numele ei real, Irina Ceban, tânăra concurentă de la ”Survivor România” Irisha are o poveste parcă scoasă din filme. Pe vremea când avea 18 ani, și la început de carieră, Irisha a avut parte de o poveste de dragoste. Obiectul dragostei sale un bărbat cu 14 ani mai mare și cu foarte mulți bani, un milionar din Republica Moldova. Povestea lor, partea frumoasă, a durat aproximativ 8 ani, după care totul a devenit un coșmar, povestește Irisha.

”În momentul în care am început să fim împreună eram mică. 18 ani nu este o vârstă la care iei decizii mature, nu înțelegi prea bine lucrurile. El era cu 14 ani mai mare decât mine. Nu mă lăsa să mă îmbrac în rochii scurte, mulate. Am fost 8 ani cu acest bărbat. La început, chiar a fost foarte frumos. Cam un an și jumătate spre doi.

Cu timpul, au început să se schimbe lucruruile. Și-a schimbat atitudinea, felul în care vorbea, felul în care mă trata. Primul conflict l-am avut la o zi de naștere, la un restaurant. S-a enervat, nici nu mai țin minte motivul și a lovit cu pumnul în masă, a început să țipe de față cu toată lumea.”, povestește tânăra Irisha.