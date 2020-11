Cu cine s-a întâlnit Simona Halep înainte să fie depistată cu covid-19. Așa s-o fi îmbolnăvit?!

Simona Halep a fost filmată de jurnaliști cu mai puțin de 72 de ore înainte să anunțe faptul că a fost infectată cu coronavirus. Cu cine a intrat în contact celebra sportivă?

Cunoscuta jucătoare de tenis a fost surprinsă de jurnaliștii de la cancan.ro chiar cu mai puțin de 72 de ore înainte de anunțul răvășitor postat aceasta în care mărturisea fanilor că a fost infectată. Sportiva și-a vizitat atunci prietenii, iar acum nu este exclus ca tocmai această ieșire rebelă să-i fi adus diagnosticul. Aceasta a fost surprinsă în trafic, la bordul unei mașini marca Mercedes alături de un șofer. Blondina s-a îndreptat către o adresă din București unde a poposit câteva ore bune, mai apoi s-a îndreptat către casă.

Imediat după ce a coborât din automobil Simo a luat câteva cadouri de pe bancheta din spate și, ajutată de angajatul ei, s-a îndreptat către locuința amicilor săi. Conform aparențelor și a darurilor multe aduse, vedeta era așteptată la o petrecere restrânsă. Din nefericire, la scurt timp de la acea escapadă Simo anunța că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus și că intră în carantină. „Bună, tuturor! Vreau să vă anunț că am fost testată pozitiv pentru COVID-19! Mă aflu în autoizolare, acasă, și mă recuperez după ce am avut simptome moderate. Acum mă simt bine. Vom trece peste asta împreună!”, este mesajul Simonei Halep, care a pus pe jar o lume întreagă.

„Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta. Eu cred că am fost testat de 10-11 ori, poate chiar mai mult, plus testele făcute înainte să plecăm, care sunt obligatorii. WTA a impus acest standard ca atunci când ajungi la turneu să ai un test făcut cu 48-72 de ore înainte. Cred că Simona a făcut în jur de 20 de teste de când s-a reluat activitatea”

Artemon Apostu-Efremov, tehnician