Simona Halep, strigăt disperat pentru ajutor. “Fac apel pentru această cauză”

Sportivii consacrați ai României s-au adunat în luna februarie a acestui an în Parlament, unde au pus pe masă problemele legate de domeniul sportiv în România, arătându-și sprijinul pentru noua generație, dar aducând și reproșuri autorităților pentru slaba infrastructură. Nadia Comăneci: „Sportul de masă lipsește foarte mult în România”. Generația de azi are tot sprijinul nostru”. Apelul făcut de Simona Halep. Situația s-a înrăutățit.

În februarie, Halep a fost prezentă la un eveniment organizat la Senat, unde a făcut un apel către parlamentari pentru a susține financiar tenisul românesc, precum și construirea unei infrastructuri sportive pentru tinerele generații.

„Eu nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație, care are nevoie de infrastructură, pentru că la noi în țară nu prea există așa ceva. Avem nevoie de o sală unde să se joace meciurile pentru echipa de FED Cup. Sunt mulți copii care au nevoie de o susținere. Din punctul meu de vedere, sportul nostru este un sport scump, nu poate fi susținut atât de mult de familii”, a declarat constănțeanca atunci, completând cu un mesaj direct către parlamentari.

„Fac apel pentru această cauză, să se facă o infrastructură, un sistem și federația noastră să fie în rând cu celelalte. Consider că tenisum românesc a avut multe rezultate în ultimii ani, dar mai ales anul trecut. Tot ce îmi doresc e să se construiască săli, un sistem pentru noile generații. Este mare nevoie”, a continuat Halep.