Cu cine s-a întâlnit Bianca Drăgușanu în Dubai. Vedeta pentru care a plecat special din țară

Nici nu s-a despărțit bine de Alex Bodi, că Bianca Drăgușanu a și plecat din țară. Vedeta a plecat din România tocmai în Dubai. Iată care este misterul plecării sale.

Cu cine s-a întâlnit Bianca Drăgușanu în Dubai

Ne-am convins cu toții că viața amoroasă a Biancăi Drăgușanu este una tumultoasă, presărată cu multe despărțiri și împăcări cu Alex Bodi. Trecuseră deja două luni de la ultima împăcare, dar omul de afaceri și blondina și-au spus din nou ”adio”.

Acest ultim ”adio” însă, pare unul definitiv, judecând după acțiiunile celor doi imediat după despărțire. Alex Bodi a plecat din țară cu afaceri și la fel a făcut și blondina. Dar nu pentru afaceri ci pentru a se întâlni cu cineva. Însă cu cine s-a întâlnit Bianca Drăgușanu?

Cu Ramona Gabor s-a întâlnit Bianca Drăgușanu

Astfel, dis de dimineață, blondina s-a filmat din holul hotelului de lux în care este cazată, împărtășindu-le fanilor și motivul plecării sale din România. Și nu este vorba despre vreun bărbat, ci despre o prietenă la care a mers ca să-i fie alături la lansarea noului ei parfum. Prietena ei este nimeni alta decât Ramona Gabor.

Ei bine, Ramona se pregătește de un eveiment important din viața ei, iar Bianca a mers să o susțină. Dar Bianca și Ramona încearcă să fie cât se poate de discrete și, cu toate că ele au postat imagini pe paginile de socializare din același loc, nu și-au dat tag una celeilalte.

”Sunt într-un loc foarte frumos. M-am întâlnit cu o prietenă dragă de-a mea, pentru care am venit special aici! În câteva zile urmează să-și lanseze un parfum! Nu ne-am văzut de foarte, foarte mulți ani și am stat puțin de vorbă și ne-am gândit că întâlnirea noastră ar fi una foarte constructivă și am dat o fugă până la ea să o văd, pentru că da, vreau să o ajut în lansarea parfumului ei!”, a zis Bianca pe InstaStory.

Despărțirea dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi pare să fie una definitivă și din partea lui. Cel puțin asta reiese din declarațiile pe care le-a făcut celebrul afacerist.

Se pare că fostul iubit al Biancăi Drăgușanu spune că a văzut toate filmulețele în care vedeta l-a tras la răspundere într-un mod subtil, însă totuși pe față și consideră că situația care s-a întâmplat nu este de nivelul lui. Astfel, omul de afaceri a spus că Bianca Drăgușanu este liberă să facă ce vrea și că nu vrea să comenteze mai mult.