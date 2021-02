Cu cine s-a distrat Pepe de Valentine’s Day și Dragobete. Femeia a postat imaginile

Pepe a serbat fără pereche anul acesta de sărbătorile iubirii. Cum a reușit să se distreze celebrul jurat de la „Next Star”? Artistul a trecut peste dezamăgirile trecutului și a dat startul la distracție.

Cum și cu cine s-a distrat Pepe de Valentine’s Day și Dragobete?

Pepe și Raluca au fost surprinși în ipostaze tandre, demonstrându-și iubirea chiar de zilele în care este celebrată. Cunoscutul artist este oficial un bărbat liber, iar după divorțul de mama copiilor săi a menționat că viața pentru niciunul dintre ei nu se va opri aici, mai ales că sunt foarte tineri și că au dreptul la fericirea din dreptul unei relații.

Întrebarea de pe buzele tuturor acum este când și cu cine va reintra într-o relație. Pentru moment, Pepe se pare că e pus pe distracție și vrea să se bucure de clipele fără prea multe angajamente pe care i le oferă statutul de burlac. Cântărețul latino a fost surprins în timp ce se ținea în brațe cu o altă artistă cunoscută din România.

Ana Baniciu, prietena artistei în cauză, a fost cea care i-a dat de gol și i-a filmat în timp ce-și ofereau atingeri tandre. Cei doi se cunosc deja de ani buni, iar prietenia dintre ei e din ce în ce mai strânsă.

Ana Baniciu: Ralu, ai primit și tu ghiocei?

Raluka: Da, uite!

Ana Baniciu: Pepe, tu ce ne-ai adus?

Raluka: Nu ne-a adus încă, dar o să ne aducă. Și de Valentine’s Day și de Dragobete împreună.

Cum vede artistul anul 2021?

Deși mulți se așteptau ca povestea lor de dragoste să revină cu aceiași ochi, Raluca și Pepe au hotărât că nu mai e cale de întoarcere. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar acum ambii încearcă să gândească pozitiv și să aibă o relație bună pentru fetițele lor.

„De la anul 2021 aştept schimbări în bine. Am început, din punctul meu de vedere, cu mult aplomb, cu mult curaj, ştiind că, dacă am trecut peste 2020, care a fost extrem de dificil, în 2021 lucrurile deja sunt oarecum în avantajul meu, pentru că nu am stat degeaba, şi asta contează foarte mult.

Profesional, îmi doresc să continui, să fiu sănătos, să pot să creez, să înregistrez cât mai multe videoclipuri, cât mai multe single-uri, să am proiecte în TV şi să merg foarte bine şi pe partea de online. Personal, nu pot să îmi doresc decât sănătate şi să mă bucur de familia mea şi de copiii mei”, a declarat Pepe pentru viva.ro, citat de wowbiz.ro.