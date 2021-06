Cu cine s-a căsătorit mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total (exclusiv)

În urmă cu doi ani în familia Luizei Melencu avea să înceapă o adevărată dramă. Fiica celor doi soți, Claudiu și Monica Melencu, alături de o altă tânără, aveau să dispară în condiții misterioase. Ceea ce se știe acum ca fiind Cazul Caracal a ținut și încă ține titlurile din presă. Gheoerghe Dincă, principalul suspect în moartea Luizei Melencu, își așteaptă sentința în închisoare. În schimb, familia Luizei a trecut prin multe, culminând inclusiv cu decesul tatălui tinerei.

Claudiu Melencu și soția acestuia, Monica Melencu, aveau să treacă prin cele mai grele momente din viața lor. Niciun părinte nu crede că i se poate întâmpla așa ceva. În urmă cu doi ani, fiica acestora, Luiza Melencu avea să dispară în condiții, cel puțin misterioase. Ulterior se află care ar fi fost filmul dispariției, suspectul principal fiind Gheorghe Dincă.

Timp de aproape un an de la momentul tragediei, Monica Melencu tot mai spera că fiica lor este în viață. În aceeași situație se aflași se află și familia ceilelate tinere decedate, Alexandra Măceșanu. Au trecut doi ani de speranțe, suferință, durere și procese care nu se mai termină. În urma acestei drame, anul trecut Claudiu Melencu și Monica Melencu, mama Luizei aveau să divorțeze. Lovitura și mai mare pentru tatăl fetei era să afle de fapt că nu este tatăl biologic al tinerei decedate.

Soția mea a stat lângă mine, am văzut cum i-a crescut burtica. Eu pot să fac alte ADN-uri, să vedem ce iese” , spunea tatăl Luizei Melencu.

”Am aflat după 20 de ani că fetița mea nu e fetița mea. Eu nu am nici o îndoială. Pe acest copil l-am crescut eu.

Din cauza acestor probleme adunate, și pe un fond accentuat de consum de alcool, Claudiu Melencu avea să moară în urmă cu aproape șase luni.

Deși în tot acest timp cei doi păreau uniți în suferință, se pare că lucrurile au stat cu totul altfel. Apropiații familie spun că presiunea și drama prin care au trecut, plus ceea ce aflase Claudiu Melencu, i-a determinat pe cei doi să divorțeze. La câteva luni de la divorț, Claudiu Melencu deceda, iar la șase luni de la acest moment Monica Melencu șoca comunitatea, recăsătorindu-se cu un alt bărbat. Despre acesta localnicii spun că este un om bun, văduv, cu trei fiice, și cu o situație bună.

“Mama Luizei s-a măritat. Acum două săptămâni a avut cununia civilă. Ea și tatăl nepoatei mele s-au despărțit, el avea probleme mari cu alcoolul. Tatăl Luizei a murit, iar Monica s-a căsătorit cu un alt bărbat, căruia i-a murit nevasta.

Este văduv și are trei fiice, dar toate sunt la casele lor. Are o situație bună, are sere, este un bărbat pe picioarele lui. Locuiesc împreună într-o comună de lângă Caracal.”, au declarat pentru Impact.ro apropiați ai mamei Luizei.