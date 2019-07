Cu cine joacă Simona Halep în sferturi, la Wimbledon 2019. Adversara a stârnit hohote de râs la conferința de presă

Simona Halep va juca în sferturi, la Wimblebon, cu Shuai Zhang. Sportiva care concurează cu românca a făcut o serie de declarații despre meciul de azi în cadrul unei conferințe de presă care s-a terminat în hohote de râs.

Simona Halep va juca în sferturi cu chienezoaica Zhang, în vârstă de 30 de ani. Cea din urmă a reușit să o învingă pe Dayana Yastremska, în vârstă de 19 ani, cu scorul 6-4, 1-6, 6-2. Meciul dintre Halep și Zhang se va disputa în cadrul zilei de marți, 9 iulie, la o oră ce urmează să fie comunicată de către organizatori. „Nu m-am consumat prea tare înainte să văd finalul meciului dintre Halep și Gauff. Nu are sens cât timp nu îmi cunoșteam adversara. De altfel, nu sunt obișnuită să îmi urmăresc adversarele la Wimbledon. Eu ies de obicei în turul secund (râde).”

Chinezoaica a susținut că va încerca să se relaxeze și să se bucure de victorie în urma meciului de azi. „Mă voi concentra doar în momentul meciului. Acum vreau să mă bucur de victorie, să mă relaxez”, a declarat Zhang,în cadrul unei conferințe de presă susținute la Londra.

Shuai Zhang a câștigat ultimul meci direct cu Halep, scor 6-0, 6-3 în optimi la Beijing, în anul 2016. Chinezoaica a surprins pe toată lumea când a eliminat-o pe Simona în turul I de la Australian Open. Prima confruntare a fost însă câștigată de româncă, în 2012, la Indian Wells, moment în care Halep s-a impus cu 6-1, 6-1. Shuai Zhang a declarat că a jucat de multe ori cu Simona și că are niște amintiri frumoase de la meciurile în cauză.

„Cu Simona am jucat de câteva ori. Am niște amintiri grozave de la acele meciuri. Împotriva ei am obținut prima mea victorie pe tabloul de simplu de la Australian Open. Sper să mă ridic și mâine la nivelul momentului”

Zhang