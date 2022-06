Cu cine joacă Simona Halep în sferturi, la Birmingham. Cum e supranumită de britanici viitoarea ei adversară FOTO

Cu cine joacă Simona Halep în sferturi, la Birmingham. Jucătoarea din Constanța s-a impus în partida din optimi în fața britanicei Harriet Dart (106 WTA), scor 6-3, 6-2. Românca și-a egalat performanța obținută la precedenta apariție în competiție. Simona Halep va înfrunta în următoarea manșă tot o jucătoare din Marea Britanie, considerată una dintre cele mai frumoase sportive din Insulă.

Cu cine joacă Simona Halep în sferturi, la Birmingham. Jucătoarea română a avut nevoie de doar 62 de minute pentru a trece de Harriet Dart (106 WTA), scor 6-3, 6-2, în optimile turneului dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

Halep s-a declarat încântată de jocul prestat. Ea și-a cerut scuze jucătoarei britanice că uitase de precedenta lor întâlnire, la Australian Open, în 2020.

„Mă simt excelent! Am jucat mai bine decât în meciul precedent. Nu este ușor să joci împotriva ei (n.r. – Harriet Dart). Îmi cer scuze, am mai jucat o dată cu ea, acum doi ani, dar am uitat. Nu am o memorie bună. A fost greu pe iarbă, pentru că ea este obișnuită cu această suprafață. Dar sunt fericită cu modul în care am jucat.

Am spus că am o susținere importantă de fiecare dată când joc. Vă mulțumesc pentru că m-ați încurajat! Ați fost foarte corecți, apreciez acest lucru”, a spus Halep, la finalul partidei, conform treizecizero.ro.