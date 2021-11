Cu cine își face Rita Mureșan vacanțele acum. A mărturisit tot

Cu cine își petrece Rita Mureșan vacanțele? Fanii vedetei vor să afle detalii din viața sa după divorț. Aceasta a trecut prin multe schimbări de-a lungul timpului. Cu ce mărturisiri vine acum fostul model? Cei care o urmăresc de ani buni așteptau să audă asta.

Rita Mureșan este un fost model extrem de cunoscut, iar acum un designer apreciat. Viața i-a zâmbit îndelung în dreptul carierei, dar nu același lucru s-a întâmplat și în viața personală. Cea din urmă a divorțat de marea sa iubire, dar nu regretă că s-a întâmplat acest lucru.

Deși prezentă de mulți ani în ochiul public, ea a decis să fie totuși discretă în ceea ce privește familia. Fostul model susține că a visat să aibă parte de o căsnicie ca-n povești, până la adânci bătrâneți, dar nu s-a întâmplat acest lucru.

Cu toate astea, nu are ce să-și reproșeze în privința separării legale de tatăl copiilor ei, mărturisind că acest pas a necesitat mult curaj din partea ei. Lucrul care a bucurat-o enorm a fost faptul că fetele ei nu au reacționat urât, dar își amintește că au existat discuții grele între ea și fostul soț despre custodia celor două. Totul avea să se rezolve odată cu timpul, iar acum se bucură de vacanțe împreună.

“Nu regret că am divorţat! Relaţia dintre noi s-a îmbunătăţit foarte mult după despărţire, nu mai era nimic de reproşat, nu mai erau frustrări. Am ajuns să ne apreciem acum! Noi ne-am iubit, eu mi-am dorit o căsnicie idilică, să trăim împreună până la adânci bătrâneţi. Dar acum e mai greu…

Totul e pe repede înainte, nu cred că mai există această poveste idilică în timpurile în care trăim. A fost un act curajos divorţul, mai ales că aveam copii. Cam un an şi ceva m-am gândit foarte bine la acest pas. Fetele nu au reacţionat urât! Au existat şi discuţii: Îţi iau copiii!, desigur.

Dar pentru că am ajuns la înţelegere, fetele nu au trecut prin momente urâte. Am reuşit să facem în aşa fel încât să fie bine. Nu ne-au reproşat niciodată că am divorţat. Am devenit doi oameni liberi care puteau să facă ceea ce îşi doresc.

În vacanţe plecăm toţi, Sărbătorile le face tot împreună, deci dinamica nu s-a schimbat prea mult. Noi suntem tot mama şi tată pentru ele. Mai greu a fost cu presiunea media. Aşteptau paparazzi la poartă, a fost mediatizat divorţul”, a povestit Rita Mureşan, la “Vorbeşte Lumea”.