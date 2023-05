Cu cine a sărbătorit Dan Ursa marele trofeu în weekend. Fanii au fost uimiți să vadă doi foști concurenți Survivor lângă el

Dan Ursa a revenit în România, după ce a câștigat Survivor România 2023. Și, așa cum era de așteptat, acesta a organizat o petrecere pentru a celebra victoria importantă pe care a obținut-o pe tărâmul dominican. Iată cine i-a fost alături în weekend-ul ce tocmai a trecut.

După cinci luni de trăit în junglă, de alergat pe cele mai grele trasee, multe nominalizări și eliminări, Survivor România 2023 și-a ales câștigătorul. Cel care și-a adjudecat trofeul și marele premiu în valoare de 100.000 de euro a fost Dan Ursa.

Fostul Războinic a primit cele mai multe voturi din partea publicului, pe locul al doilea situându-se Andrei Krișan, urmat de Carmen Grebenișan.

Cu ochii plini de lacrimi, Dan Ursa a mărturisit, în ediția finală a reality-show-ului Survivor România 2023, că nu se aștepta nicio secundă ca el să iasă învingător. Vizibil emoționat, concurentul a precizat că este foarte mândru de el, dar și de susținătorii lui, care i-au transmis mereu mesaje de încurajare.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a spus Dan Ursa, după ce a câștigat competiția Survivor România 2023.