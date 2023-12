Cum a reuşit Carmen Grebenişan să ia mai mulţi bani de la Survivor România decât câştigătorul. Aşa l-a întrecut pe Dan Ursa

Se pare că adevăratul câștigător Survivor România 2023, dacă ne gândim la suma de bani primită după participarea la reality show-ul din Republica Dominicană, este, de fapt, Carmen Grebenișan. Cum a reușit creatoarea de conținut să îl întreacă pe Dan Ursa, care s-a întors în România cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

După cinci luni de probe dificile, trăit în junglă, nominalizări și eliminări, Survivor România 2023 și-a ales câștigătorul. Cel care s-a întors în țară cu trofeul a fost Dan Ursa. Fostul Războinic a primit cele mai multe voturi din partea publicului, pe locul al doilea situându-se Andrei Krișan, iar pe al treilea, Carmen Grebenișan.

Trofeul competiției i-a adus lui Dan Ursa și un premiu în valoare de 100.000 de euro, însă nu el ar fi concurentul care se întoarce din Republica Dominicană nu cei mai mulți bani în cont.

Te-ar putea interesa și: Scandal după finala Survivor România 2023. De ce e acuzat PRO TV-ul, telespectatorii sunt revoltaţi: „Mi s-a facut silă”

Potrivit unor informații apărute în presa tabloidă, pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor România 2023, Carmen Grebenișan ar fi primit în jur de 5.000 de euro.

În condițiile în care Faimoasa a stat până la finalul concursului, deci 21 de săptămâni, blondei i-ar fi intrat în cont o sumă mai mare decât marelui câștigător al sezonului, aproximativ 105.000 de euro.

„Cele mai puternice sentimente pe care le-am simțit vreodată, vreau să mă plesnesc, să văd dacă momentul este real. Alex, soțul meu, chiar dacă nu am vorbit decât o singură dată, mi-ai transmis toată energia de care am avut nevoie!

Aici, la Survivor, mi-a fost incredibil de greu să recunosc că mi-e frică, dar am învățat să-mi transform emoțiile în ceva pozitiv. Eu sper că am fost și amuzantă, dacă nu, am râs eu la glumele mele și a fost de ajuns. Am putut să fiu eu 100% și să spun că sunt puternică”, a spus Carmen Grebenișan în finala Survivor România 2023, care a fost difuzată la PRO TV în seara zilei de 24 mai.