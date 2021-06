Cu cine a plecat Ianis Hagi în vacanță. Imaginea care a strâns sute de like-uri în cel mai scurt timp

Ianis Hagi a plecat în vacanță! După muncă iată că vine și răsplata tânărului fotbalist care este pe buzele tuturor. Cu cine a plecat sportivul să se relaxeze? Poza postată de acesta pe rețelele de socializare a strâns imediat sute de like-uri.

Celebrul mijlocaș de la Rangers a muncit cât a muncit, iar acum iată că a venit și rândul odihnei. Sezonul acesta a fost o reușită pentru el de la un cap la coadă pentru că a reușit să-i facă mândri pe cât posibil pe fanii săi și a stat zile bune pe primele pagini ale ziarelor de peste tot din lume.

Ianis Hagi își petrece vacanța pe insula Mykonos, în Grecia. Dacă mulți ar crede că îl acompaniază frumoasa sa iubită, nu e deloc așa. Alături de el este fostul său coleg de la FC Viitorul, Carlo Casap. Tânărul în vârstă de 22 de ani și-a etalat fizicul bine sculptat ce desigur a fost o încântare pentru fane: „Ne-am întors”, a atașat mesajul acesta fotografiei din vacanță.

Fanii se bucură să vadă că acesta se relaxează după multe luni obositoare, dar așteaptă să-l vadă în ipostaze mai romantice cu iubita sa alături de care nu este deloc văzut. La fel ca tatăl său, Ianis a ales să țină detaliile din viața personală departe de ochii curioșilor, cu toate că e a ales să fie o persoană publică.

„Părerea mea este că de abia acum începe să crească Hagi, în momentul când a prins forță în picioare. Atunci când te lovești de el, sari ca din stâlpul de telegraf. Numai forță îi trebuie. Are inteligență, lovește bine mingea. N-ați văzut ce pase a dat? Dă niște pase de te uluiește. Are geniu la bază. Părerea mea este că, dacă joacă titular încă un an de zile, va fi tare de tot. Are și moral de competiție mare. Oriunde se duce joacă titular.

Gata, nu mai e copil, cum s-a dus la Fiorentina… avea 18 sau 17 ani, firav. Să știi că emoțiile pe care le ai, atunci când intri într-un vestiar cu fotbaliști în vârstă… face unul o glumă, nu poți să dormi o lună. Începând de anul acesta putem spune că Ianis Hagi este noul decar al naționalei. Poți să spui despre el că avem un titular al echipei naționale. Să mai stea (n.r. la Rangers), pentru că joacă titular acolo. Domne, n-am văzut fotbaliști crescând pe bancă. Trebuie să joci, ca să poți să ajungi fotbalist”

Dumitru Dragomis (Sursa: ProSport Live)