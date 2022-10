Cu ce vedetă umblă acum David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel. Îi poate fi mamă

David Pușcaș a revenit în centrul atenției mass-media, după ce fiul Luminiței Anghel s-ar fi anturat cu una dintre cele mai controversate artiste din România. Este mult mai mare decât el și i-ar putea fi părinte, rapperița povestind ce legătură specială are cu tânărul. Despre cine este vorba.

Dana Coteanu, cunoscută sub numele de Marijuana, este una dintre cele mai controversate vedete ale României. Rapperița ce făcea furori în muzica autohtonă în anii 90 susține că este extrem de apropiată de fiul adoptiv al Luminiței Anghel.

Dana Marijuana a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate Revistei Ego, despre legătura strânsă și prietenia sinceră ce o unesc de David Pușcaș.

Vedeta susține că tânărul a venit de multe ori la ușa ei, să-i ceară un sfat în legătură cu scandalul mediatizat pe care băiatul îl duce cu faimoasa lui mamă.

Celebra Marijuana a dezvăluit că-l privește pe David Pușcaș ca pe propriul copil, motiv pentru care întotdeauna încearcă să-l ajute cu orice are nevoie, atunci când situația o cere.

„David Pușcaș vine des pe la mine, îl sfătuiesc, când are probleme, sunt și mama lui, dar și mama tuturor. Țin la el, e ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el, când e în preajma mea. O cunosc și pe mama lui, pe Luminița Anghel.

Nu știu el ce proiecte muzicale mai are, poate, pe viitor, vom și colabora. Momentan, nici eu nu am mai scos nicio piesă, am unele în lucru”, a dezvăluit Dana Coteanu, în exclusivitate pentru ego.ro.