Cu ce vedetă a fost surprinsă Dana Rogoz în Slovacia. A scos cuțitul chiar în fața ei

Dana Rogoz a plecat în Slovacia, în urmă cu două zile, pentru continuarea filmărilor pentru un lungmetraj. Parteneră de aventură îi e fetița ei, Lia, care, fiind încă un sugar, nu se permitea a se despărți de mamă. Aventura pe mealugurile străine a început în forță, micuța nu i-a pus probleme, precum data precedentă când actrița a filmat prima pentru parte a proiectului, iar ambianța de pe platou a fost cum nu se putea mai bună. Deși cu prea puține grade afară, atmosfera a fost încinsă de Pavel Bartoș, care, în glumă, a amenințat-o cu cuțitul.

Dana Rogoz și Pavel Bartoș împart același platou în Slovacia. Actorul a scos cuțitul în fața ei

Dana Rogoz și Pavel Bartoși, alături de alți actori, filmează la acest proiect încă din iarna anului trecut. Recent s-au întors din nou la filmări, pentru o completare. „Pur şi simplu mă bucur de ce mi se întâmplă! Îmi fac meseria, ceea ce în aste vremuri pare un miracol, dar asta fac! Sunt un fericit”, a scris actorul în dreptul unor imagini în care apare echipa cu care lucrează, printre care și Dana Rogoz.

Printre ele se află și o amintire care pare desprinsă din filmele de groază, în care Dana mimează că este speriată de colegul său, care are în mână un cuțit.

Vedeta nu a fost îngrijorată pentru plecarea cu fiica sa

„Luni ma intorc, impreuna cu Lia, in Slovacia, pentru continuarea filmarilor pentru lungmetraj. De data aceasta vom sta o luna departe de baieti si cand stau si ma gandesc, proiectez, fac scenarii, realizez ca nu va fi usor. Dar o iau pas cu pas. Pe timpul filmarilor, adica efectiv cat sunt la cadru, o persoana din echipa filmului va sta cu Lia, aproape de mine.

Exact asa s-a intamplat si la filmarile dinainte de Craciun, cand ea era langa mine, intr-o rulota, ca sa o pot alapta si sa ii pot fi aproape la nevoie. Practic, dupa fiecare dubla trasa, eu fugeam spre rulota, la Lia mea. Iar in restul timpului, am fost doar noi doua, cu pregatit mesele ei in camera hotelului, cu trezirile din noapte, cu tot.

Dar cu astea sunt deja obisnuita. Nu sunt in schimb obisnuita sa stau departe de Vlad atat de mult timp. Initial planuisem sa vina si baietii cu noi, sa fim in echipa completa, dar din cauza conditiilor actuale, e mai sigur pentru ei sa ramana acasa. Ah, ultimul weekend inainte de plecare. Zambetul asta topeste inimi, are forta sa opreasca razboaie si sa aduca pacea pe pamant. Zambetul asta imi da forta”, a povestit actrița în emisiunea ”La Măruță”.