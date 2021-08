Cu ce sechele a rămas Starlin după Survivor România. Ce nu poate face nici măcar acum

Sezonul al doilea Survivor România s-a terminat acum mai bine de o lună de zile, iar foștii concurenți au revenit la viețile lor de dinainte. Printre participanții care au avut un impact puternic asupra telespectatorilor a fost Starlin Medina. Cu ce sechele a rămas Războinicul după emisiune.

Cel supranumit Pantera de la Survivor s-a comportat precum un lider al echipei albastre, încercând să-i motiveze în fiecare zi să dea totul pe traseu. Starlin a trecut printr-o transformare incredibilă în cadrul competiției din Republica Dominicană, iar viața lui s-a schimbat radical după concursul de la Kanal D.

Singurul concurent originar din Republica Dominicană, Starlin a slăbit 21 de kilograme de la începutul competiției și până acum.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Click!, Războinicul a declarat că a rămas cu anumite sechele după participarea la Survivor România. Mai exact, tânărul de 37 de ani s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar membrele nu i s-au refăcut complet nici în ziua de astăzi.

„În momentul de faţă sunt ok, însă am avut probleme stomacale foarte grave, braţul nu este 100% refăcut, este 75% bine. Încerc să mă readaptez. Nu pot să mănânc. Am slăbit 21 de kilograme”, a declarat Starlin pentru sursa citată.

Prietenul lui Sorin Pușcașu de la Survivor şi-a reluat activităţile profesionale şi apărut în câteva videoclipuri muzicale, spre bucuria admiratoarelor sale. Pe lângă acestea, Starlin are o meserie antrenantă care-l ține mereu în priză. Este antrenor de fitness și zumba.

„Am apărut în trei videoclipuri, la prietenul Lucian Colareza, care cântă cu Cain în piesa „Si Tu Te Enamoras”, dar şi la Mellina în „Mama Juana”, iar înainte la Alexandra Stan. Da, mi-am schimbat freza, am un alt look acum.

I-a plăcut atât de mult la Survivor încât s-ar întoarce oricând pentru a participa din nou. Starlin are o familie fericită și este însurat cu o româncă de profesie polițistă din Medgidia, care i-a dăruit o fetiță pe nume Daphne, acum în vârstă de 6 ani.

„M-am născut acolo, (n.r – în Republica Dominicană) eram obişnuit cu clima, dar zona în care am filmat noi era la o distanţă de câteva sute de kilometri faţă de Capitală, unde am trăit eu, şi clima era diferită. Eu şi soţia mea Elena ne-am cunoscut pe reţele sociale.

În 2008, pe 15 ianuarie, a venit ea la mine după o perioadă, a stat cu mine trei ani şi am trăit cu bune şi rele şi am decis să venim în România să-i cunosc părinţii, am venit în toamna lui 2011, facem 10 ani. A fost dificil la început pentru că nu ştiam limba, nu ştiam pe nimeni, eram foarte activ şi am devenit sedentar.

Am început să lucrez, de profesie sunt psiholog. M-am adaptat imediat, pentru că mă adaptez repede. Soţia mea este poliţist local la Medgidia – a făcut administraţie publică şi avem o fetiţă care a împlinit 6 ani – Daphne”, a completat Starlin pentru click.ro