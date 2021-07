Cu ce se va ocupa Cătălin Botezatu, după plecarea de la Bravo, ai stil!. Și-a dorit ca fanii să afle chiar de la el

nCătălin Botezatu a plecat de la „Bravo, ai stil!”, iar fanii sunt extrem de debusolați de decizia celebrului creator de modă. Designerul a explicat care sunt motivele pentru care părăsește showul de la Kanal D și cu ce se va ocupa de acum înainte. Și-a dorit ca fanii să afle chiar de la el

Cătălin Botezatu nu mai are nevoie de nicio introducere. Este unul dintre cei mai mari creatori de modă din România, iar notorietatea sa a crescut fulminant de când a acceptat propunerea celor de la Kanal D de a face parte din juriului emisiunii „Bravo, ai stil!”.

De-a lungul sezoanelor celebrei emisiuni, controversatul designer a fost un adevărat mentor pentru concurentele de la „Bravo, ai stil!”, pe care mereu le-a sfătuit în privința ținutelor, atitudinii, coregrafiei și momentului per ansamblu.

Recent, Bote le-a mărturisit admiratorilor săi din mediul virtual că a luat decizia de a părăsi scaunul de jurat al celebrului show. Cu toate acestea, designerul a declarat că va avea, în continuare, contract cu cei de la Kanal D.

„Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăşi cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o uşoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul „Bravo, ai stil!”. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune.

Cătălin Botezatu a avut o perioadă destul de agitată, în ultima vreme. După ce a fost plecat în Iordania, Madeira și la Cannes, creatorul de modă a vrut să se asigure că nu are probleme de sănătate, după operația pe care a suferit-o la colon, anul trecut.

Sunt ok! E adevărat că toată această nebunie cu mersul la Cannes, chiar dacă a părut o chestie frumoasă, că am luat un premiu, că am făcut o prezentare, și-a pus amprenta puțin pe sănătatea mea.

A fost o alergătură continuă, nu am avut timp să mă odihnesc deloc și la venire, am zăcut, la propriu, o zi și o noapte, dar sunt ok.

Merg la sfârșitul lunii la Istanbul pentru control, pentru că trebuia să merg de acum o lună și nu am mers…Dar sunt bine!”, a declarat Cătălin Botezatu, exclusiv pentru ciao.ro.