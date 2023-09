Cu ce se oprește vinul din fermentație. Trucul gospodarilor de la țară pentru o aromă intensă

Vinul a fost dintotdeauna considerat un adevărat simbol al rafinamentului, mai ales că este una dintre dintre cele mai sănătoase băuturi alcoolice. Această băutură este apreciată și iubită de oameni din întreaga lume. De aceea, mulți preferă să producă acasă această licoare magică, dar trebuie să știe, în primul rând, cu ce se oprește vinul din fermentație. Parcurgând următorul material, veți afla toate secretele din spatele acestui elixir al tinereții!

Moduri de a opri fermentarea vinului la domiciliu

La noi în țară există o veche tradiție a vinului. Întotdeauna, românii s-au ocupat cu viticultura, iar toamna era vremea culesului de vie pentru a face vin de casă. În zonele rurale, tradiția încă se mai păstrează, iar mulți gospodari pregătesc vinul acasă. Cu toate acestea, puține persoane știu cu ce se oprește vinul din fermentație!

Fermentarea este un factor destul de important în obținerea unei băuturi de calitate. Dacă nu știați, aproximativ 70% din cantitatea totală de alcool dintr-o băutură se produce datorită fermentării. Timpul de fermentare este și el destul de important, pentru a conserva gustul si aroma vinului.

Mai exact, fermentarea este procesul în urma căruia drojdiile consumă zahărul din must și îl transformă în alcool etilic și dioxid de carbon. De asemenea, drojdiile din must au nevoie de temperaturi optime pentru a se putea multiplica într-un anumit interval de timp.

În plus, vinul iese delicios dacă se face din strugurii bine copți, culeși cât mai târziu. În acest mod, se formează zaharina naturală și nu mai este nevoie să adăugați adaos de zahăr. Cel mai gustos vin este cel care are 10 grade tărie, pentru că rezistă de la an la an. În caz contrar, dacă are mai puține grade, această băutură va fi slabă și se va strica rapid.

Citește și: Ce să pui în must ca să nu fermenteze prea repede. Așa fac gospodarii de la țară

Cu ce se oprește vinul din fermentație

De regulă, vinificatorii experimentați știu să oprească fermentarea vinului de casă și folosesc diverse metode. Drept urmare, pentru a obține o băutură alcoolică de înaltă calitate, trebuie să știți în ce etapă și cum să întrerupeți cu forță acest proces de fermentație.

În general, este nevoie de 15 până la 35 de zile pentru a obține un vin de calitate. Însă, în momentul în care vinul a atins nivelul de alcool dorit, trebuie oprit artificial din fermentație.

Există mai multe metode pentru a opri fermentarea vinului, iar noi vi le prezentăm pe cele mai utilizate:

Adăugarea de alcool neutru . Aceasta poate fi o opțiune bună pentru a opri fermentația și pentru a crește nivelul de alcool al vinului produs. Important este să adăugați alcool cu atenție și să testați gustul și aroma vinului înainte de a mai pune. De exemplu, la 10 litri de vin, unde rezistența este de 10 grade, acesta trebuie crescut la 16 grade. Aceasta înseamnă că aveți nevoie de 2,4 litri de votcă și 1,2 litri de alcool.

. Aceasta poate fi o opțiune bună pentru a opri fermentația și pentru a crește nivelul de alcool al vinului produs. Important este să adăugați alcool cu atenție și să testați gustul și aroma vinului înainte de a mai pune. De exemplu, la 10 litri de vin, unde rezistența este de 10 grade, acesta trebuie crescut la 16 grade. Aceasta înseamnă că aveți nevoie de 2,4 litri de votcă și 1,2 litri de alcool. Răcirea mustului. Acest proces poate opri fermentația, deoarece drojdiile nu mai sunt active la temperaturi scăzute. Această metodă se utilizează cu succes în cazul vinurilor rose și albe.

Acest proces poate opri fermentația, deoarece drojdiile nu mai sunt active la temperaturi scăzute. Această metodă se utilizează cu succes în cazul vinurilor rose și albe. Adăugarea sulfatului de potasiu. Acesta este cel mai comun agent de oprire al fermentației. Așadar, sulfatul de potasiu inhibă activitatea drojdiilor, oprind astfel procesul de fermentare.

Acesta este cel mai comun agent de oprire al fermentației. Așadar, sulfatul de potasiu inhibă activitatea drojdiilor, oprind astfel procesul de fermentare. Filtrarea. Acest proces poate elimina drojdiile active și stopează fermentația. Conform specialiștilor, această metodă este mai puțin invazivă decât adăugarea de sulfat de potasiu sau de alcool. În plus, poate afectagustul si aroma vinului la final.

Acest proces poate elimina drojdiile active și stopează fermentația. Conform specialiștilor, această metodă este mai puțin invazivă decât adăugarea de sulfat de potasiu sau de alcool. În plus, poate afectagustul si aroma vinului la final. Pasteurizare. Un alt proces de oprire a fermentației vinului este pasteurizarea, adică tratarea termică a materialului vinic. La o temperatură de 50 ° C, drojdia moare și riscul reluării proceselor de fermentare este eliminat definitiv.

Ce se întâmplă dacă nu opriți fermentația vinului

Pe de altă parte, dacă fermentația vinului nu este oprită, vinul poate ajunge la un nivel de alcool prea ridicat, ceea ce poate afecta gustul și aroma acestuia. De asemenea, drojdiile active pot continua să consume zaharurile din must, ceea ce poate duce la pierderea dulceții și la apariția unui gust prea uscat.

Trebuie să vă așteptați ca ca vinul de casă să nu fermenteze doar câteva zile. Conversia zaharurilor în alcool nu are loc instantaneu, ci poate dura câteva săptămâni bune.

Se poate întâmpla ca vinul de casă să nu fermenteze. Sau procesul a început normal și apoi, dintr-un motiv necunoscut, s-a calmat. Dacă situația nu este corectată la timp, atunci produsul se va strica.

Totodată, pentru ca vinul de casă să nu fie acru și să nu oxideze, se adaugă dioxid de sulf în el. Acest compus chimic se adaugă într-o cantitate de 0,5 până la 1 ml la fiecare litru de vin. Dacă vinul se va consuma rapid, în câteva luni, se poate folosi cantitatea minimă de sulf!

Citește și: Cât timp se ţine mustul la fermentat. Greşeala comună care poate strica vinul