Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”

Când vine vorba de viață privată, unii artiști aleg sinceritatea și deschiderea—iar Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, nu face excepție. Aceasta a vorbit recent despre socrii ei, motivul pentru care a semnat un contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc, și despre ce înseamnă pentru ea să facă parte dintr-o familie cu un parcurs atât de puternic.

Cine sunt socrii Andreei Popescu: afaceri și profil profesional

Socrii artistei au o poziție semnificativă în mediul de afaceri și în industria agriculturii și produselor chimice. Tatăl lui Rareș Cojoc, Liviu Cojoc, este asociat fondator și președinte al grupului “Dafcochim”, companie înființată în 1994. Activitatea principală este comerțul cu produse chimice atât pentru industrie, cât și pentru agricultură, iar afacerile grupului au ajuns să valoreze peste 65 milioane de euro.

Pe lângă firma de bază, familia Cojoc este implicată în exploatări agricole cu profil vegetal în centrul Transilvaniei, dețin utilaje moderne, silozuri de uscare și depozite pentru cereale care respectă cele mai noi standarde. De asemenea, tatăl lui Rareș are experiență și în colaborări cu mari combinate chimice precum Oltchim și Chimcomplex, ceea ce îi conferă o bună reputație și o expertiză solidă în domeniu.

Mama lui Rareș Cojoc, Mihaela Cojoc, este neurolog pediatru la Târgu Mureș, un detaliu relevat de Andreea Popescu în același interviu. Aceasta completează imaginea unei familii bine ancorate în profesii respectate și domenii de impact.

Rareș Cojoc: dansator de performanță și lider mondial

Rareș Cojoc nu este doar soț, ci și unul dintre cei mai de succes dansatori sportivi români. Legitimat la clubul Dansul Viorilor din Reghin, el a acumulat 23 de titluri naționale la juniori și seniori, fiind premiat în toate participările sale.

Rareș și partenera sa de dans, Andreea Matei, au reușit o performanță majoră: au câștigat Grand Slam-ul German Open Championships (GOC) de la Stuttgart, confirmându-se ca cea mai bună pereche din dansul sportiv la categoria Standard.

Rareș are, în afară de cariera de sportiv, și implicări în domeniul imobiliar, fiind proprietarul unui complex rezidențial în zona Timpuri Noi din București. Această componentă antreprenorială nu este una recentă, ci pare să fie deja parte din parcursul său, în paralel cu dansul.

Contractul prenupțial: perspectiva Andreei și relația de familie

Andreea Popescu a declarat, la Știrile Antena Stars, că prenupțialul nu a fost un act de neîncredere, ci “ceva corect”.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima «Da». Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc.”

Pentru Andreea Popescu, contractul prenupțial a fost o alegere firească, bazată pe respect și responsabilitate, nu pe suspiciuni. Ea spune că decizia de a-l semna nu a însemnat niciodată că prevede sfârșitul relației, ci mai degrabă că a vrut să fie protejată legal într-un mod corect. Relația lor, spune Andreea, este solidă, și nu există nimic ce să sugereze divorț.

De altfel, Andreea a renunțat la dans în mare măsură, din cauza programului solicitant și a diferențelor de ritm între viața de familie și competițiile de înaltă performanță. Acum, este dedicată familiei și celor trei copii pe care îi cresc împreună cu Rareș.