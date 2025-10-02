Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
02 oct. 2025 | 14:20
de Ionuț Vieru

Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”

Monden
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial:
5imagini
Andreea Popescu a vorbit despre contractul prenupțial cu Rareș Cojoc, dar și despre socrii ei

Când vine vorba de viață privată, unii artiști aleg sinceritatea și deschiderea—iar Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, nu face excepție. Aceasta a vorbit recent despre socrii ei, motivul pentru care a semnat un contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc, și despre ce înseamnă pentru ea să facă parte dintr-o familie cu un parcurs atât de puternic.

Cine sunt socrii Andreei Popescu: afaceri și profil profesional

Socrii artistei au o poziție semnificativă în mediul de afaceri și în industria agriculturii și produselor chimice. Tatăl lui Rareș Cojoc, Liviu Cojoc, este asociat fondator și președinte al grupului “Dafcochim”, companie înființată în 1994. Activitatea principală este comerțul cu produse chimice atât pentru industrie, cât și pentru agricultură, iar afacerile grupului au ajuns să valoreze peste 65 milioane de euro.

Pe lângă firma de bază, familia Cojoc este implicată în exploatări agricole cu profil vegetal în centrul Transilvaniei, dețin utilaje moderne, silozuri de uscare și depozite pentru cereale care respectă cele mai noi standarde. De asemenea, tatăl lui Rareș are experiență și în colaborări cu mari combinate chimice precum Oltchim și Chimcomplex, ceea ce îi conferă o bună reputație și o expertiză solidă în domeniu.

Mama lui Rareș Cojoc, Mihaela Cojoc, este neurolog pediatru la Târgu Mureș, un detaliu relevat de Andreea Popescu în același interviu. Aceasta completează imaginea unei familii bine ancorate în profesii respectate și domenii de impact.

Rareș Cojoc: dansator de performanță și lider mondial

Rareș Cojoc nu este doar soț, ci și unul dintre cei mai de succes dansatori sportivi români. Legitimat la clubul Dansul Viorilor din Reghin, el a acumulat 23 de titluri naționale la juniori și seniori, fiind premiat în toate participările sale.

Rareș și partenera sa de dans, Andreea Matei, au reușit o performanță majoră: au câștigat Grand Slam-ul German Open Championships (GOC) de la Stuttgart, confirmându-se ca cea mai bună pereche din dansul sportiv la categoria Standard.

Rareș are, în afară de cariera de sportiv, și implicări în domeniul imobiliar, fiind proprietarul unui complex rezidențial în zona Timpuri Noi din București. Această componentă antreprenorială nu este una recentă, ci pare să fie deja parte din parcursul său, în paralel cu dansul.

Contractul prenupțial: perspectiva Andreei și relația de familie

Andreea Popescu a declarat, la Știrile Antena Stars, că prenupțialul nu a fost un act de neîncredere, ci “ceva corect”.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima «Da». Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc.”

Pentru Andreea Popescu, contractul prenupțial a fost o alegere firească, bazată pe respect și responsabilitate, nu pe suspiciuni. Ea spune că decizia de a-l semna nu a însemnat niciodată că prevede sfârșitul relației, ci mai degrabă că a vrut să fie protejată legal într-un mod corect. Relația lor, spune Andreea, este solidă, și nu există nimic ce să sugereze divorț.

De altfel, Andreea a renunțat la dans în mare măsură, din cauza programului solicitant și a diferențelor de ritm între viața de familie și competițiile de înaltă performanță. Acum, este dedicată familiei și celor trei copii pe care îi cresc împreună cu Rareș.

Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Monden
acum 34 de minute
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”
Monden
acum o oră
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Monden
acum 2 ore
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Monden
acum 4 ore
Parteneri
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
Click.ro
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Digi24
Spune drept, îți dai seama cine e în poză? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! O mai recunoști?
Unica.ro