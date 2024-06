Andreea Popescu, dezvăluiri despre noua intervenție la față. Fosta dansatoare a Deliei, complexată de cicatrici: „Nu aveam încredere” EXCLUSIV

Când era doar un copil, Andreea Popescu a fost desfigurată de un câine maidanez. Șatena era la un pas de tragedie. A fost operată pe viu, fără anestezie. La doar 3 ani, Andreea a fost extrem de curajoasă, însă timpul a trecut și a început să fie complexată de cicatrici. Acum, la vârsta de 40 de ani, fosta dansatoare a Deliei ne-a oferit un interviu exclusiv despre intervenția la față pe care a făcut-o în urmă cu 2 săptămâni.

În urmă cu 2 săptămâni, Andreea Popescu a început procedurile cu laser CO2 pentru a scăpa definitiv de cicatricile care i-au marcat viața:

„Decizia de a mă opera este luată dintotdeauna. De mult timp am tot felul de intervenții chirurgicale la față, din cauza mușcăturii de câine pe care am suferit-o când aveam doar 3 ani. Îmi doresc să am fața cât mai fină, fără cicatrici.

Andreea Popescu ne-a dezvăluit care este prețul aproximativ al unei astfel de proceduri:

Am fost complexată în tot timpul ăsta și sunt foarte multe femei care se confruntă cu o astfel de situație. Eu am fost la o doamnă doctor unde se tratează cicatrici. Important este să fie doctor, nu dermatolog.

„Am primit de-a lungul anilor foarte multe întrebări legate de mușcătura de câine. Eu am fost complexată de mică, nu mă simțeam confortabil, dar nici nu mi-a afectat viața, să rămân nemăritate și să nu am parte de apreciere de-a lungul anilor.

În urmă cu ceva timp, Andreea Popescu a apelat la o clinică din Paris, acolo unde a avut o intervenție pentru reconstrucția feței. În urma mușcăturii de câine, obrazul vedetei a avut de suferit. Astfel, i-a fost injectată grăsime în obraz, dar a migrat:

Citește și:Andreea Popescu și Rareș Cojoc locuiesc într-un penthouse de 900 mp: ‘Milioane de euro’ VIDEO EXCLUSIV – Playtech Știri

„Astăzi am făcut 2 săptămâni de la operație. Eu am avut o intervenție și la obraz. Când am fost la Paris și am fost operată pentru reconstrucție, mi-a fost injectată grăsime în obrazul drept, pentru că din cauza mușcăturii, eu nu am mai avut partea aceea.

Mi s-a pus prea mult, a migrat și mereu părea că am obrazul umflat și lumea mă întreba dacă am ceva la măsea. Am făcut acum un lifting de obraz, să uniformizăm cumva fața. Sunt foarte încântată de aceste intervenții. Mi-au dat foarte multă încredere.

Sunt o persoană extrovertită, pozitivă, dar acum mi-am dat seama că mă simt frumoasă. Acum mă uit în oglindă și îmi place cum arăt. „, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.