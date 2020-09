Cu ce se ocupă Smiley după ce Vocea României a fost scoasă din grila PRO TV. Așa are grijă de familia lui!

Vocea României a fost scoasă din griila Pro TV, iar jurații și moderatorul au fost nevoiți să-și găsească alte proiecte. Cu ce se ocupă acum Smiley?

Cunoscutul cântăreț a rămas fără Vocea României, dar a găsit alte surse de venit. Smiley trage tare pentru copilul său pe care toată lumea abia îl aștepta. Indiferent de vremurile pe care le trăim, solistul rămâne pe pune pe picioare indiferent de ce situație îi mai aruncă și de data asta universul. A părăsit scaunul de jurat al emisiunii de cântat, dar alte proiecte s-au lipit de el. După preselecțiile concursului Românii au Talent, unde este moderator alături de Pavel Bartoș, acesta revine în fața publicului cu un nou rol. Fanii vedetei sunt extrem de încântați că se reîntoarce la actorie, mai cu seamă că a lipsit ani buni din acest domeniu.

În vârstă de 37 de ani, actorul a adunat câteva apariții episodice în: „Selfie”, „Oh, Ramona!” și „Nașa”, dar și un rol principal în serialul „Cu un pas înainte”, una din cele mai urmărite și iubite serii ale românilor. În timpul pandemiei timpul s-a scurs altfel, iar juratul de la Vocea și-a alocat timpul unei noi etape din viața sa alături de Iura Luncașu, care a regizat „În familie”, „Profu” sau „Pariu cu viața”. Noul proiect se numește „Legați” și este învăluit într-un mister din cauza faptului că cei implicați nu suflă o vorbă momentan. De asemenea, Luncașu a mărturisit că va mai lucra cu Smiley și în filmul „Investitorii”.

„În câteva zile ne vom apuca din nou de filmat pentru comedia dramatică cu final pozitiv „O dată pentru totdeauna”, în care Smiley va avea rolul principal. Am lucrat bine împreună cu el vara aceasta și mai facem un poiect în care vor mai juca actori precum Ada Galeș, Cosmin Natanticu, Augustin Viziru, Sali Levent și Adelina Pestrițu într-un rol mai mic. Știți că eu lucrez cu multe vedete pe roluri secundare și îmi place așa. Am terminat și sezonul doi din „Profu” de la Pro TV. Cu noile reguli și reglementări vom vedea când vor ajunge în cinematografe cu proiectele terminate însă vom aștepta. Am și eu o strategie și vom vedea ce se va întâmpla”

Iura Luncașu (Sursa: click.ro)