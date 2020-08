Cine este bărbatul care l-a bătut ieri pe fiul Luminiței Anghel. A participat la Vocea României

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a fost snopit în bătaie ieri, după ce un bărbat a intrat în apartamentul lui. Se pare că agresorul este nimeni altul decât Robert Reamzy, care, în trecut, a participat și la emisiunea ”Vocea României”, de la Pro TV.

David Pușcaș, călcat în picioare, la propriu, în casă

David Pușcaș a făcut ieri declarații înfiorătoare pe pagina sa de Facebook. Acesta spune că Robert Reamzy a intrat peste el în casă, a început să-i arunce lucrurile pe geam, a sărit cu pumnii la el și i-a zdrobit telefonul.

”Scriu aici cu o situatie extrem de delicata. În primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten. Situatia a fost in felul urmator: eu mi am expus o parere sincera despre Robert Reamzy la un prieten comun. Acest prieten, pentru ca asa il consideram, plecase de la mine, si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu-ma daca mai sunt acasa. Evident îi scriu ca da, si, oricum, eu trebuia sa plec, asa ca ieseam impreuna. Acesta, de fapt, era cu Robert, pe care probil il stiti de la Vocea, au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul.

Trecutul dubios al lui Robert Reamzy, agresorul lui David Pușcaș

Robert incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv, a inceput sa imi arunce toate farfuriile, paharele, ghiozdanul cu portofelul pe geam, eu rugandu-l sa iasa din casa mea apoi, a sarit cu pumnii m-a calcat cu bocancii pe picior mi-a zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. Nu stiu cum sa anunt autoritatile, sunt efectiv socat, o sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor pentru ca m-a amenintat ca se va intoarce. Vreau sa se stie ca e un om periculos si mai ales felul in care m-a atacat, si eram efectiv fara aparare, putea sa ma omoare in casa”, a scris David Pușcaș despre incidentul petrecut în propria locuință.

Din sursele noastre, despre Robert Reamzy se spune că a fost concurent la Vocea României în anul 2014 și este un băiat labil din punct de vedere emoțional. Acesta a plecat de acasă la vârsta de 11 ani din cauza faptului că nu se înțelegea cu părinții. A dormit pe străzi, a cântat manele la petreceri ca să se poată întreține.