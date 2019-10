Cu ce se ocupa Irina Rimes înainte să se apuce de muzică. Jurata de la Vocea Românieie stătea în frig pentru 30 de lei pe zi. Ce job avea

Irina Rimes a recunoscut în repetate rânduri faptul că a avut o viață simplă și că a crescut într-o familie care a învățat-o să rămână cu picioarele pe pământ. Cu ocazia ediției de azi de la Vocea României, Irina a făcut câteva mărturii deosebite. Ce job a avut aceasta, înainte să devină cunoscută?

Irina Rimes, în vizorul tuturor mai mult decât niciodată, a făcut câteva dezvăluiri deosebite în ediția de azi a renumitului show de muzică. Iubita artistă a afirmat în nenumărate interviuri faptul că a crescut într-o familie simplă care a ajutat-o să fie acum ceea ce este. Cu toate că majoritatea aveau senzația că succesul său a crescut treptat, după ce a apărut într-un anumit concurs din Republica Moldova, nu este așa.

Irina Rimes i-a povestit lui Horia Brenciu că a lucrat, alături de fostul soț, ca animator la petreceri de copii. Artista își amintește acum cu zâmbetul pe buze de lecția pe care care a primit-o atunci. La momentul acela, câștiga doar 30 de lei pe zi din care, cel mai probabil, îi dădea pe mâncare. Cântăreața a mai dezvăluit și edițiile trecute cum a cântat pe străzile din străinătate, tot alături de Andi Bănică, pentru un ban în plus, experiență care a ajutat-o mult. Toate poveștile sale grele sunt sigur însumate într-un caracter frumos și un om simplu care a reușit să se facă iubit extrem de repede de milioane de oameni, drept dovadă numeroșii fani de la concerte, dar și de pe rețelele de socializare.

„Înainte să scot prima piesa, eram Minnie Mouse, Albă ca Zăpada, la petreceri pentru copii. Făceam animație, alături de fostul meu soț. Câștigam doar 30 de lei pe zi. Am înghețat și am pătimit mult cu job-ul ala. Am făcut România în doua luni, în cadrul unui proiect, „Zilele Minoritatii”

Irina Rimes