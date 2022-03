Cu ce se ocupă în prezent ‘fetița de la Glina’. Planul dezvăluit de femeia cu chip angelic

Tânăra care a devenit cunoscută ca „Păpușa de la Glina” a surprins pe toată lumea cu evoluția sa. Mulți dintre români au amuțit când i-au văzut frumusețea răpitoare. Ce face acum adolescența și care a fost parcursul ei după apariția la TV, moment în care și-a spus povestea tristă? „Orice este posibil, eu sunt exemplul clar”, spune Adina despre schimbările extreme care au apărut în viața ei într-un timp scurt.

Adina Asăvoaie reușea să șocheze o țară întreagă cu frumusețea sa găsită într-un colț ferit de bunăstare și noroc. Aceasta abia se putea bucura de copilăra sa în casa în care trăiau prea multe suflete și în care mama se chinuia de zor să le ofere tot ce putea ea mai bun.

Tânăra a ajuns în vizorul televiziunilor rapid, ulterior s-a putut bucura din ce în ce mai mult de luminile reflectoarelor datorită meseriei de model pe care avea să o înceapă la scurt timp.

Fata își dorește acum să strângă bani pentru a cumpăra o casă frumoasă familiei pe care o prețuiește enorm. Deși pare că își trăiește visul cu ochii, susține că este foarte dificilă cariera pe care o urmează pentru că o solicită mult, trebuie să fie mereu disciplinată și este mereu pe drumuri.

,,Un model nu poate avea succes, dacă nu este disciplinat. Un program de masă, de somn, de întreținere, este obligatoriu. Am stat perioade foarte lungi în Dubai, uneori și câte trei luni.

Oamenii sunt ok, nu prea există viață socială pentru noi. În schimb, dacă am avut zile libere le-am folosit pentru a vizita diverse atracții, cum ar fi Global Village sau Miracle Garden, am mers la diferite plaje sau la mall.

Nu sunt neapărat înnebunită după mâncarea tradițională, dar mi se face foarte dor de familie”, a mai detaliat aceasta, pentru ego.ro.