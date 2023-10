Cu ce se ocupă fiica lui Nick de la N&D. Andreea are doar 16 ani, însă nu se fereşte de muncă: „Am evaluat-o exact la nivelul pe care îl are” EXCLUSIV VIDEO

Nicolae Marin alias Nick de la N&D cum îl știe toată lumea se bucură în continuare de succes, artistul reușind să își adapteze proiectul în funcție de cerințele publicului. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Nick ne-a povestit în ce relații a rămas cu Delia, cea mai cunoscută solistă cu care a cântat, dar și ce planuri are cu fiica sa, Andreea Marin, cu care colaborează. Cei doi au urcat împreună pe scenă în cadrul evenimentului Unica Urban Party 2023, care a avut ca temă cei mai frumoși ani de liceu. În această etapă era și Nicolae Marin când și-a făcut debutul în muzică, reușind să fie unul dintre pionerii muzicii din România.

Nick de la N&D, alături de fiica sa la concerte

Nick de la N&D merge la concerte cu fiica sa, Andreea, în vârstă de 16 ani. Puștoaica are rol de DJ și este remunerată de celebrul său tată pentru munca depusă. Artistul speră ca ea să ajungă vocea proiectului său muzical și să își construiască și o carieră solo. Momentan fac echipă bună și se înțeleg excelent.

Ce vârstă aveai când ai pornit N&D?

Am fondat proiectul acesta, cred că aveam 17 ani.

N&D erau 3 inițiale NND – Nick, Nicu, Dan, eram 3 băieți, era altceva. Aveam vreo 17 ani când am intrat în chestia asta. Primul concert a fost în cadrul unui bal de boboci. Emoții din alea de mă uitam și nu înțelegeam ce se întâmplă în sală, nu pot să descriu în cuvinte stările.

Nick: “Nu cred că ăsta a fost neapărat motivul pentru care mi-am schimbat direcția”

Cât timp ați fost în formula de 3 băieți?

Vreo 3 ani de zile. Cântam alt gen muzical, hip hop, am fost pe combinație cu trupele hip hop pentru că asta făceam atunci, cu Racla, Paraziții, Mafia, numai că parcă nu mă regăseam așa. Erau texte cu bip. Stai să o ardem și pe alt model.

Nu cred că ăsta a fost neapărat motivul pentru care mi-am schimbat direcția, ci faptul că s-au întâmplat lucruri în viața mea în perioada aia în relație, care m-au determinat să scriu unele dintre piesele N&D varianta următoare.

Și atunci am hotărât să iau o voce feminină, pentru că nu aveam cum să exprim treaba asta pe refren cu încă doi băieți.

Cum ai cunoscut-o pe Delia?

Cum am cunoscut și celelalte soliste. Unele au venit la studio, pe unele le-am luat din clasa de liceu, au fost mai multe soliste în proiectul N&D. Delia a fost cred că a doua sau a treia, după care au mai urmat vrei două-trei fete cu care am colaborat.

Nick: “S-a întâmplat să fie în perioada aia boom-ul și asta a fost socoteala”

Dar nu a fost Delia cea mai longevivă artistă din trupă?

Nu neapărat, a fost 3-4 ani și ulterior a fost o solistă tot în jur de 3 ani, înainte am colaborat cu cineva vreo 2 ani de zile. Numai că s-a întâmplat să fie în perioada aia boom-ul și asta a fost socoteala.

Voi ați rămas prieteni? Țineți legătura după ce ea a ales cariera solo?

Ținem legătura în limita timpului disponibil, cum putem, ne mai auzim la telefon, mai discutăm.

S-a pus vreodată problema să vă reuniți pentru un proiect special?

Nu, am avut câteva colaborări de genul acesta la Zilele Bucureștiului, ceva de genul, am mai cântat 2-3 piese împreună, acum vreo 5 ani cred. Proiectul N&D a existat și există în continuare și va exista atâta timp cât voi exista eu. Solistele se schimbă.

Cum este să colaborezi cu Andreea, fiica ta?

Fiica mea face parte din proiect, ea este DJ-ul din proiect în momentul acesta. Pe viitor sper să devină și vocea proiectului și nu doar al proiectului, ci solo, de ce nu? Pentru că asta e, în viață se întâmplă lucruri.

Nick: “Este la prețul pieței, îi dau exact cât și cum trebuie”

A fost dorința Andreei să facă parte din acest proiect sau tu ai invitat-o?

Dorința ei a fost dintotdeauna de a fi pe scenă, ea era fan Violeta. Am dat-o a făcut canto o perioadă, a venit pandemia s-a stopat și ulterior am zis că până reîncepe să o integrez cumva, să se obișnuiască cu scena din postura de DJ.

A avut pretenții financiare sau a acceptat suma pe care i-ai oferit-o?

Deocamdată nu e vorba de pretenții sau nu, dar am evaluat-o exact la nivelul pe care îl are și la ceea ce se pricepe să facă, nici mai sus, nici mai jos. Așa că este la prețul pieței, îi dau exact cât și cum trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin.

Va fi alături de mine și anul acesta, chiar și la festival o veți vedea din nou, la ediția a doua We Love Music Festival de pe 18 până pe 20 august la Râmnicu Vâlcea.

Voi fi acolo și prezentator alături de Liana Stanciu, voi avea și recital, voi fi și pe mixing într-una dintre seri, deci nu aveți cum să ratați We Love Music Festival.

Andreea ce vârstă are?

Are 16 ani. O salut pe doamna dirigintă. A fost super înțelegătoare în momentul în care au mai fost evenimente în ziua de vineri și am mai învoit-o de la ultimele ore când erau mai în zonă.

Când trebuia să ne deplasăm din București am învoit-o și toată ziua. Evident că a recuperat ulterior, deci suntem bine. Chiar zilele trecute am discutat cu doamna dirigintă, mi-a spus că este o elevă silitoare, că e un copil bun.

Video: Daniel Bălan

