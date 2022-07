Cu ce se ocupă CTP când nu discută despre politică: “Se învață pe dinafară la școală, ca o poezie“

O simplă căutare pe Google dezvăluie despre Cristian Tudor Popescu că este gazetar, scriitor, comentator sportiv, cumva în antiteză cu specializarea sa de bază, ingineria. De-a lungul timpului, CTP și-a câștigat mulți fani care îi aprobă gândirea tăioasă. Pentru că este om, are și dușmani, mai ales în mediul online, unde îl apostrofează atunci când nu sunt de acord cu opiniile sale legate de politică, sport sau presă.

Și dacă tot am adus vorba de scena politică, iată ce altceva mai face celebrul jurnalist, pe lângă aparițiile în care discută despre politicienii corupți. Ei bine, Cristian Tudor Popescu face înmulțiri.

Potrivit lui CTP, atunci când nu este nevoit să se gândească la politică, se întoarce la una dintre pasiunile sale: matematica. Ori de câte ori vrea să-și ocupe minteaa cu ceva, rezolvă probleme din numerele vechi ale Gazetei Matematice. O banală înmulțire a ajuns să fie ca un roman pentru vedeta TV. Cât fac 8 ori 7? Răspunsul corect și scurt este 56. Însă, nu și pentru Cristian Tudor Popescu.

Cunoscutul jurnalist a postat, duminică, 24 iulie, un calcul matematic pe Facebook. Simpla întrebare „Cât fac 8 ori 7” a devenit complexă pentru majoritatea urmăritorilor săi din mediul online.

„Cât fac 8 ori 7?

Când nu sunt nevoit să mă gândesc la politică, mă întorc la matematică. Rezolv probleme din numere vechi ale Gazetei Matematice.

În vreme ce făceam asta, în calcule, am avut la un moment dat de înmulțit pe 9 cu 7. 63, am zis, și m-am oprit, pentru că am băgat de seamă ceva: de la 63 la 70, diferența e 7. Tot 7. Ia să mai vedem: 9·4 ꞊ 36, diferența până la 40 este… 4! Carevasăzică: 9·1꞊9, diferența până la 10 e 1; 9·2꞊18, diferența până la 20 e 2; 9·3꞊27, diferența până la 30 e 3; 9·4꞊36, diferența este, cum văzurăm, 4. Păi, de aici, iese o formulă: 9·x꞊10·x-x, evident adevărată.

Dar dacă e vorba de 7? 7·1꞊7, diferența până la 10 e 3; 7·2꞊14, diferența până la 20 e 6, adică 3·2; 7·3꞊21, diferența până la 30 e 9, adică 3·3… Carevasăzică: 7·x꞊10·x‐3·x. Dacă e valabil pentru 9 și 7, ar trebui să fie valabil pentru orice număr (cifră) de la 1 la 9. Avem 9·x꞊10·x-1·x și 7·x꞊10·x‐3·x. Întrucât 1꞊10‐9 și 3꞊10‐7, se impune formula generală: y·x꞊10·x‐(10‐y)·x, unde y și x sunt numere de la 1 la 9. Dar, întrucât, operând în partea dreaptă a egalității, y·x꞊10·x‐10·x+y·x, deci, y·x꞊y·x, observăm că avem de a face cu o identitate. Valabilă pentru oricare două numere reale sau complexe (de pildă, (1152·(-375,25)), nu doar pentru tabla înmulțirii. În cazul numerelor mari, această identitate nu ne e de mare folos. De pildă, 42·36꞊360-(10‐42)·36, înseamnă să calculăm 32·36, în loc de 42·36, ceea ce nu e o înlesnire.”, a relatat CTP.