Cu ce se ocupă Claudiu Bleonț de când a lăsat baltă politica: „Nu regret nimic” (exclusiv)

Cu ce se ocupă Claudiu Bleonț de când a lăsat baltă politica. Actorul român a revenit la prima sa dragoste, teatrul. Întrebat de ce a renunțat la cariera sa politică, Claudiu Bleonț a lăsat să se înțeleagă că decizia s-a datorat mai multor factori. El a declarat însă că nu regretă faptul că s-a implicat în fosta campanie electorală.

Claudiu Bleonț a renunțat la politică. De trei săptămâni, director general interimar al Teatrului Dramaturgilor Români, una dintre cele mai tinere instituții teatrale din București, în locul lui Marius Bodochi, fostul director.

„Am ales să slujesc frumoasei moșteniri primite de la colegul Marius Bodochi. Mandatul meu interimar se întinde pe durata a 120 de zile. Abia am început pe 7 martie. Dacă va fi cazul și se va scoate postul la concurs, poate voi da și examen. Nu știu încă”, a precizat actorul Claudiu Bleonț, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Întrebat de ce a renunțat la politică, Claudiu Bleonț a precizat:

„În primul rând, mi-a încetat mutația acolo. M-am gândit foarte serios dacă să o mai prelungesc sau nu. Eu am cochetat cu ideea de a deveni acolo, în comuna clujeană Beliș, primar. Sau viceprimar. Nu a fost să fie însă! Cu ocazia alegerilor locale din toamna anului 2020, am fost ales consilier local din partea PNL. Cred că am făcut tot ce a depins de mine și la acest capitol. O vreme, cinci luni sau mai bine, mi-am plătit singur cazarea, masa, transportul.

Nu aveam casă acolo, în Beliș. În cele din urmă însă am decis să mă întorc la teatru. Recunosc că atunci când am cochetat cu ideea de a candida, pandemia închisese orice teatru. Nu mai existau spectacole și nici măcar repetiții. Ca atare, mi-am putut dedica timpul doar acestei activități. Mi-au plăcut mult și locurile, și oamenii. Lucrurile s-au schimbat însă, așa că am renunțat. Locul meu de consilier a fost luat de un alt tânăr”, a explicat actorul.