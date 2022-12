Cu ce se ocupă băieţii lui Leonard Doroftei. Unul dintre ei a ajuns milionar, afacerea în care şi-a investit toţi banii

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei a ajuns milionar în Canada, după ce a investit banii la bursă. A fost primul din familie care a decis să plece din țară, iar acum Adrian Doroftei este un antreprenor de succes.

Adrian a fost primul din familie care a decis să părăsească România pentru a-și construit o viață mai bună. A plecat în Canada pentru a urma Facultatea de Drept. În timp ce studia s-a angajat la o companie aeriană, unde câștiga foarte bine, însă și-a dorit mai mult de la viață, așa că s-a apucat de afaceri. A investit banii în bursă, devenind milionar.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei.